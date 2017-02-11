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بابتسامة لا تفارق وجهه.. روبوت يقدم نصائح لتشخيص "كورونا"

لا يرصد الإصابة لكنه يحدد الأعراض

يقف الروبوت "بروموبوت" تعلو الابتسامة وجهه في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية لإسداء النصائح للمارة القلقين من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقدم "بروموبوت" النصح للناس أمس وأمدهم بمعلومات عن الفيروس الجديد، وبدافع الفضول، توقف عابرون وملأوا استبيانًا قصيرًا على شاشة تعمل باللمس وتشبه جهاز الآيباد على صدر الروبوت وحاوره بعضهم.

والروبوت لا يرصد الإصابة بالفيروس في حقيقة الأمر، بل يسأل إن كانت أعراض شائعة كالحمى قد ظهرت على الشخص الذي يتعامل معه ويجيب الشخص بالضغط على "نعم" أو "لا" على الشاشة التي تعمل باللمس. ويتلقى الشخص بعد ذلك رسالة لطمأنته إن كان جوابه بالنفي.

ويصل طول "بروموبوت" إلى متر ونصف المتر وهو من صنع شركة ناشئة بمدينة فيلادلفيا تنتج أجهزة روبوت خدمية ذاتية القيادة لصالح الشركات وتديرها مجموعة من الروس.

وأشار أوليج كيفوركوتسيف مسؤول تطوير الأعمال في الشركة، إلى أن الشركة ابتكرت برامج خاصة لرصد أعراض فيروس كورونا.

الروبوت ساحة تايمز سكوير مدينة نيويورك الأمريكية

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بابتسامة لا تفارق وجهه.. روبوت يقدم نصائح لتشخيص "كورونا"
سبق

يقف الروبوت "بروموبوت" تعلو الابتسامة وجهه في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية لإسداء النصائح للمارة القلقين من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقدم "بروموبوت" النصح للناس أمس وأمدهم بمعلومات عن الفيروس الجديد، وبدافع الفضول، توقف عابرون وملأوا استبيانًا قصيرًا على شاشة تعمل باللمس وتشبه جهاز الآيباد على صدر الروبوت وحاوره بعضهم.

والروبوت لا يرصد الإصابة بالفيروس في حقيقة الأمر، بل يسأل إن كانت أعراض شائعة كالحمى قد ظهرت على الشخص الذي يتعامل معه ويجيب الشخص بالضغط على "نعم" أو "لا" على الشاشة التي تعمل باللمس. ويتلقى الشخص بعد ذلك رسالة لطمأنته إن كان جوابه بالنفي.

ويصل طول "بروموبوت" إلى متر ونصف المتر وهو من صنع شركة ناشئة بمدينة فيلادلفيا تنتج أجهزة روبوت خدمية ذاتية القيادة لصالح الشركات وتديرها مجموعة من الروس.

وأشار أوليج كيفوركوتسيف مسؤول تطوير الأعمال في الشركة، إلى أن الشركة ابتكرت برامج خاصة لرصد أعراض فيروس كورونا.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
04:07 PM

بابتسامة لا تفارق وجهه.. روبوت يقدم نصائح لتشخيص "كورونا"

لا يرصد الإصابة لكنه يحدد الأعراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,656

يقف الروبوت "بروموبوت" تعلو الابتسامة وجهه في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية لإسداء النصائح للمارة القلقين من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقدم "بروموبوت" النصح للناس أمس وأمدهم بمعلومات عن الفيروس الجديد، وبدافع الفضول، توقف عابرون وملأوا استبيانًا قصيرًا على شاشة تعمل باللمس وتشبه جهاز الآيباد على صدر الروبوت وحاوره بعضهم.

والروبوت لا يرصد الإصابة بالفيروس في حقيقة الأمر، بل يسأل إن كانت أعراض شائعة كالحمى قد ظهرت على الشخص الذي يتعامل معه ويجيب الشخص بالضغط على "نعم" أو "لا" على الشاشة التي تعمل باللمس. ويتلقى الشخص بعد ذلك رسالة لطمأنته إن كان جوابه بالنفي.

ويصل طول "بروموبوت" إلى متر ونصف المتر وهو من صنع شركة ناشئة بمدينة فيلادلفيا تنتج أجهزة روبوت خدمية ذاتية القيادة لصالح الشركات وتديرها مجموعة من الروس.

وأشار أوليج كيفوركوتسيف مسؤول تطوير الأعمال في الشركة، إلى أن الشركة ابتكرت برامج خاصة لرصد أعراض فيروس كورونا.

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