الأميز والأفضل .. "الحصيني" متوقعاً "ماطرة" بعد "المدارية": ربما نسمع سيولاً

تبدأ الأسبوع المقبل .. وعن اليوم قال: الرطوبة مرتفعة على شمال "الشرقية" و"الشمالية"

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ماطرة تبداً الأسبوع المقبل؛ واصفاً إياها بالأميز والأفضل منذ دخول الوسم هذا العام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع حالة جوية ممطرة الأسبوع المقبل -بإذن الله- بعد الحالة المدارية ربما تكون الأميز والأفضل منذ دخول #الوسم لهذا العام ١٤٤١هـ ٢٠١٩م، متوقع أمطار متفاوتة الغزارة على جنوب وغرب ووسط وشمال وشرق المملكة ودول الخليج ربما نسمع سيولاً على بعض المناطق".

وأشار الى أن درجات الحرارة صباح هذا اليوم الثلاثاء (6) صباحاً تبين أن الرطوبة مرتفعة على شمال الشرقية والشمالية والجوف وحائل والقصيم وتبوك، وتراوح الرطوبة بين 80% و100%؛ وصل تأثير الرطوبة إلى الرياض ووصلت إلى 35%.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الجوف)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة.