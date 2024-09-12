أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة. وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.

كورونا في أفريقيا: ارتفاع حالات الإصابة إلى مليون و321736 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-12 أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة.

وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.



12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 04:19 PM

كورونا في أفريقيا: ارتفاع حالات الإصابة إلى مليون و321736 إجمالي الوفيات بلغ 31902 وفاة حتى الآن





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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة.

وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.

