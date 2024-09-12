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"الصحة": تسجيل 643 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 903 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في أفريقيا: ارتفاع حالات الإصابة إلى مليون و321736

إجمالي الوفيات بلغ 31902 وفاة حتى الآن

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة.
وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.

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كورونا في أفريقيا: ارتفاع حالات الإصابة إلى مليون و321736
سبق

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة.
وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
04:19 PM

كورونا في أفريقيا: ارتفاع حالات الإصابة إلى مليون و321736

إجمالي الوفيات بلغ 31902 وفاة حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة.
وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.

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