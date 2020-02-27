النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صوعان: الدعم المادي سيحفِّز أولياء الأمور نحو الألعاب المختلفة

أكد أن لغة الوزير الرقمية أذهلته

أكد العدَّاء السعودي الشهير هادي صوعان، حامل ذهبية سيدني 2000، أن ما أعلنه وزير الرياضة من مكافآت مجزية يُعد أكبر حافز لصناعة بطل أولمبي، بل إنه سيغيِّر قناعات بعض الأُسر التي كانت تنظر للألعاب المختلفة على أنها لا تنعكس بالفائدة المادية على اللاعب؛ وهو ما قلل الإقبال عليها.

وقال صوعان في حديثه الخاص لـ"سبق": هذه الدورة ستفتح الآفاق لكل المدربين والحكام ومسؤولي الملاعب، وكل من له علاقة بالرياضة، طالما هناك ضخ مالي من الدولة. ونصيحتي لأولياء الأمور التوجُّه لهذا القطاع؛ فهو منظومة مرتبطة، ولن يؤثر في التحصيل الدراسي؛ فالعالم كله يجعل مثل هذه الرياضات جزءًا من منظومة العلم والتعلم.

وختم حديثه: "أعجبتني لغة الأرقام التي استخدمها الوزير في خطابه، كما أعجبني التوجُّه القوي نحو صناعة أرضية خصبة لبناء أبطال عالميين بإذن الله".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صوعان: الدعم المادي سيحفِّز أولياء الأمور نحو الألعاب المختلفة
سبق

أكد العدَّاء السعودي الشهير هادي صوعان، حامل ذهبية سيدني 2000، أن ما أعلنه وزير الرياضة من مكافآت مجزية يُعد أكبر حافز لصناعة بطل أولمبي، بل إنه سيغيِّر قناعات بعض الأُسر التي كانت تنظر للألعاب المختلفة على أنها لا تنعكس بالفائدة المادية على اللاعب؛ وهو ما قلل الإقبال عليها.

وقال صوعان في حديثه الخاص لـ"سبق": هذه الدورة ستفتح الآفاق لكل المدربين والحكام ومسؤولي الملاعب، وكل من له علاقة بالرياضة، طالما هناك ضخ مالي من الدولة. ونصيحتي لأولياء الأمور التوجُّه لهذا القطاع؛ فهو منظومة مرتبطة، ولن يؤثر في التحصيل الدراسي؛ فالعالم كله يجعل مثل هذه الرياضات جزءًا من منظومة العلم والتعلم.

وختم حديثه: "أعجبتني لغة الأرقام التي استخدمها الوزير في خطابه، كما أعجبني التوجُّه القوي نحو صناعة أرضية خصبة لبناء أبطال عالميين بإذن الله".

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:26 AM

صوعان: الدعم المادي سيحفِّز أولياء الأمور نحو الألعاب المختلفة

أكد أن لغة الوزير الرقمية أذهلته

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
438

أكد العدَّاء السعودي الشهير هادي صوعان، حامل ذهبية سيدني 2000، أن ما أعلنه وزير الرياضة من مكافآت مجزية يُعد أكبر حافز لصناعة بطل أولمبي، بل إنه سيغيِّر قناعات بعض الأُسر التي كانت تنظر للألعاب المختلفة على أنها لا تنعكس بالفائدة المادية على اللاعب؛ وهو ما قلل الإقبال عليها.

وقال صوعان في حديثه الخاص لـ"سبق": هذه الدورة ستفتح الآفاق لكل المدربين والحكام ومسؤولي الملاعب، وكل من له علاقة بالرياضة، طالما هناك ضخ مالي من الدولة. ونصيحتي لأولياء الأمور التوجُّه لهذا القطاع؛ فهو منظومة مرتبطة، ولن يؤثر في التحصيل الدراسي؛ فالعالم كله يجعل مثل هذه الرياضات جزءًا من منظومة العلم والتعلم.

وختم حديثه: "أعجبتني لغة الأرقام التي استخدمها الوزير في خطابه، كما أعجبني التوجُّه القوي نحو صناعة أرضية خصبة لبناء أبطال عالميين بإذن الله".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,688
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,968

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة