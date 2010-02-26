شاهد.. مطار المؤسس بجدة يحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 57

بتوزيع الورود والهدايا وسط أجواء احتفالية وفرحة من الركاب

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، باليوم الوطني السابع والخمسين لدولة الكويت الشقيقة من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار.

جاء ذلك بحضور القنصل العام لدولة الكويت في جدة وائل العنزي، ومساعد رئيس الهيئة للمطارات مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المكلف المهندس عبد الله بن مسعد الريمي وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

وشهد الاحتفال توزيع الورود والهدايا، وسط أجواء احتفالية جميلة وفرحة من الركاب.