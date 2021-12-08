أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أكثر من 3600 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3687 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ ما أسفر عن إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 211 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 21 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.