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الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

قالت إن القرار الصادر غير قابل للاستئناف

طالبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال، لصالح نادي هجر، إضافة إلى اللاعب عصام بخاري (لاعب هجر سابقًا).

وأكدت اللجنة أنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار من قبل الاتحاد خلال (30) ثلاثين يومًا، فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85)، مشيرة إلى أن القرار الصادر غير قابلة للاستئناف.

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الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال
سبق

طالبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال، لصالح نادي هجر، إضافة إلى اللاعب عصام بخاري (لاعب هجر سابقًا).

وأكدت اللجنة أنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار من قبل الاتحاد خلال (30) ثلاثين يومًا، فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85)، مشيرة إلى أن القرار الصادر غير قابلة للاستئناف.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:39 PM

الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال

قالت إن القرار الصادر غير قابل للاستئناف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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طالبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال، لصالح نادي هجر، إضافة إلى اللاعب عصام بخاري (لاعب هجر سابقًا).

وأكدت اللجنة أنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار من قبل الاتحاد خلال (30) ثلاثين يومًا، فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85)، مشيرة إلى أن القرار الصادر غير قابلة للاستئناف.

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