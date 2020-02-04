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كرسي خالد الفيصل يطلق برنامجاً عن "لغة الطفل والأمن الثقافي"

بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة

يطلق كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة بجامعة جدة، غداً الأربعاء، برنامجاً جديداً، تحت شعار "لغة الطفل بين الأمن الثقافي والثراء التكنولوجي"، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة.

ينطلق الاحتفال، السادسة والنصف مساءً، في مسرح جمعية الثقافة والفنون، ويقدم للحضور جلستي عمل الأولى مدتها نصف ساعة، بعنوان: "لغة الطفل بين التحدي والإبداع"، وتديرها أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة جدة الدكتورة فايزة بنت مصلح الحربي.

ويتحدث في الجلسة، أستاذ اللغويات المشارك بجامعة جدة الدكتورة أماني بنت عبدالعزيز، أستاذ مشارك في علم النفس التربوي الدكتورة سمية علي عبدالوارث أحمد.

أما الجلسة الثانية، ستكون بعنوان "لغة الطفل وتكنولوجيا العصر"، ويشارك فيها عدد من عضوات هيئة التدريس، وتديرها أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة جدة الدكتورة منى عبدالخالق الغامدي.

وتتحدث عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم والفنون الدكتورة أروى داود خميس، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة الدكتورة بسمة محمد الحربي.

وتتخلل قصيدة عن اللغة العربية، الجلستين، تلقيها الطالبة بالثانوية 68 لمار الغامدي، في حين سيقدم البرنامج الطالبان: ريان نزار خياط، ومحمد آل صابر.

كرسي خالد الفيصل لغة الطفل والأمن الثقافي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كرسي خالد الفيصل يطلق برنامجاً عن "لغة الطفل والأمن الثقافي"
سبق

يطلق كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة بجامعة جدة، غداً الأربعاء، برنامجاً جديداً، تحت شعار "لغة الطفل بين الأمن الثقافي والثراء التكنولوجي"، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة.

ينطلق الاحتفال، السادسة والنصف مساءً، في مسرح جمعية الثقافة والفنون، ويقدم للحضور جلستي عمل الأولى مدتها نصف ساعة، بعنوان: "لغة الطفل بين التحدي والإبداع"، وتديرها أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة جدة الدكتورة فايزة بنت مصلح الحربي.

ويتحدث في الجلسة، أستاذ اللغويات المشارك بجامعة جدة الدكتورة أماني بنت عبدالعزيز، أستاذ مشارك في علم النفس التربوي الدكتورة سمية علي عبدالوارث أحمد.

أما الجلسة الثانية، ستكون بعنوان "لغة الطفل وتكنولوجيا العصر"، ويشارك فيها عدد من عضوات هيئة التدريس، وتديرها أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة جدة الدكتورة منى عبدالخالق الغامدي.

وتتحدث عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم والفنون الدكتورة أروى داود خميس، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة الدكتورة بسمة محمد الحربي.

وتتخلل قصيدة عن اللغة العربية، الجلستين، تلقيها الطالبة بالثانوية 68 لمار الغامدي، في حين سيقدم البرنامج الطالبان: ريان نزار خياط، ومحمد آل صابر.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
07:27 PM

كرسي خالد الفيصل يطلق برنامجاً عن "لغة الطفل والأمن الثقافي"

بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يطلق كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة بجامعة جدة، غداً الأربعاء، برنامجاً جديداً، تحت شعار "لغة الطفل بين الأمن الثقافي والثراء التكنولوجي"، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة.

ينطلق الاحتفال، السادسة والنصف مساءً، في مسرح جمعية الثقافة والفنون، ويقدم للحضور جلستي عمل الأولى مدتها نصف ساعة، بعنوان: "لغة الطفل بين التحدي والإبداع"، وتديرها أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة جدة الدكتورة فايزة بنت مصلح الحربي.

ويتحدث في الجلسة، أستاذ اللغويات المشارك بجامعة جدة الدكتورة أماني بنت عبدالعزيز، أستاذ مشارك في علم النفس التربوي الدكتورة سمية علي عبدالوارث أحمد.

أما الجلسة الثانية، ستكون بعنوان "لغة الطفل وتكنولوجيا العصر"، ويشارك فيها عدد من عضوات هيئة التدريس، وتديرها أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة جدة الدكتورة منى عبدالخالق الغامدي.

وتتحدث عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم والفنون الدكتورة أروى داود خميس، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة الدكتورة بسمة محمد الحربي.

وتتخلل قصيدة عن اللغة العربية، الجلستين، تلقيها الطالبة بالثانوية 68 لمار الغامدي، في حين سيقدم البرنامج الطالبان: ريان نزار خياط، ومحمد آل صابر.

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