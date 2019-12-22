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طوارئ ومديرية الشرقية في تحدٍ خاص لخطف بطاقة العبور لنصف النهائي

إدارة الأحساء تتفوق في سباقات السرعة بـ "مدني الشرقية 41"

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات المجموعة الثانية من بطولة " مدني الشرقية 41"، وذلك بإقامة لقاءين ستحدد المتأهل الثاني رفقة فريق إدارة الأحساء للدور نصف النهائي.

وفي اللقاء الأول، يطمح فريق طوارئ الشرقية في أخذ نصيبه من فريق إدارة القطيف، الذي يتذيل فرق المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، وإعلان تأهله للدور الثاني من البطولة، في الوقت الذي يرغب فريق إدارة القطيف في وضع بصمته بالمنافسات على الرغم من صعوبة موقفه فيما يتعلق بالتأهل للدور الثاني.

يدخل فريق طوارئ الشرقية اللقاء وفي رصيده (3) نقاط، جمعها خلال الجولتين الماضيتين، وهو يبحث عن الانتصار ولا غيره من أجل تعزيز فرصه في الوصول للدور نصف النهائي.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع فريق إدارة الأحساء عن حسم صدارته لفرق المجموعة الثانية، والوصول للدور الثاني برصيد كامل من النقاط، من خلال تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي، على الرغم من صعوبة المواجهة التي تجمعه بفريق مديرية الشرقية، الراغب هو الآخر في خطف (3) نقاط، تدخله في دائرة المنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة للدور الثاني، حيث يتساوى في النقاط مع فريق طوارئ الشرقية برصيد (3) نقاط لكليهما.

وفي إطار منافسات سباق الجري لبطولة "مدني الشرقية 41"، أعلن فريق إدارة الأحساء حضوره الذهبي من خلال حصد المركز الأول في سباقي (400)م و(800)م، حيث نال وليد الحربي ذهبية السباق الأول بقطعه المسافة في زمن قدره (1:03) دقيقة، فيما نال علي العبدالله ذهبية السباق الثاني بقطعه مسافة السباق في زمن قدره (2:43) دقيقة.

سباق الجري (400)م، شهد حلول إبراهيم الجعيدان من فريق إدارة القطيف في المركز الثاني بقطعه مسافة السباق في زمن قدره (1:05) دقيقة، فيما تركي الجابري من فريق إدارة الجبيل في المركز الثالث بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره (1:08) دقيقة.

أما في سباق الجري (800)م، فحل عبد الرؤوف السماعيل من طوارئ الشرقية في المركز الثاني بعد قطعه للسباق في زمن قدره (2:49) دقيقة، وجاء محمد الشبيب من إدارة الدمام في المركز الثالث عقب قطعه مسافة السباق في زمن قدره (2:50) دقيقة.

بطولة مدني الشرقية

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طوارئ ومديرية الشرقية في تحدٍ خاص لخطف بطاقة العبور لنصف النهائي
سبق

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات المجموعة الثانية من بطولة " مدني الشرقية 41"، وذلك بإقامة لقاءين ستحدد المتأهل الثاني رفقة فريق إدارة الأحساء للدور نصف النهائي.

وفي اللقاء الأول، يطمح فريق طوارئ الشرقية في أخذ نصيبه من فريق إدارة القطيف، الذي يتذيل فرق المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، وإعلان تأهله للدور الثاني من البطولة، في الوقت الذي يرغب فريق إدارة القطيف في وضع بصمته بالمنافسات على الرغم من صعوبة موقفه فيما يتعلق بالتأهل للدور الثاني.

يدخل فريق طوارئ الشرقية اللقاء وفي رصيده (3) نقاط، جمعها خلال الجولتين الماضيتين، وهو يبحث عن الانتصار ولا غيره من أجل تعزيز فرصه في الوصول للدور نصف النهائي.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع فريق إدارة الأحساء عن حسم صدارته لفرق المجموعة الثانية، والوصول للدور الثاني برصيد كامل من النقاط، من خلال تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي، على الرغم من صعوبة المواجهة التي تجمعه بفريق مديرية الشرقية، الراغب هو الآخر في خطف (3) نقاط، تدخله في دائرة المنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة للدور الثاني، حيث يتساوى في النقاط مع فريق طوارئ الشرقية برصيد (3) نقاط لكليهما.

وفي إطار منافسات سباق الجري لبطولة "مدني الشرقية 41"، أعلن فريق إدارة الأحساء حضوره الذهبي من خلال حصد المركز الأول في سباقي (400)م و(800)م، حيث نال وليد الحربي ذهبية السباق الأول بقطعه المسافة في زمن قدره (1:03) دقيقة، فيما نال علي العبدالله ذهبية السباق الثاني بقطعه مسافة السباق في زمن قدره (2:43) دقيقة.

سباق الجري (400)م، شهد حلول إبراهيم الجعيدان من فريق إدارة القطيف في المركز الثاني بقطعه مسافة السباق في زمن قدره (1:05) دقيقة، فيما تركي الجابري من فريق إدارة الجبيل في المركز الثالث بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره (1:08) دقيقة.

أما في سباق الجري (800)م، فحل عبد الرؤوف السماعيل من طوارئ الشرقية في المركز الثاني بعد قطعه للسباق في زمن قدره (2:49) دقيقة، وجاء محمد الشبيب من إدارة الدمام في المركز الثالث عقب قطعه مسافة السباق في زمن قدره (2:50) دقيقة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
01:29 AM

طوارئ ومديرية الشرقية في تحدٍ خاص لخطف بطاقة العبور لنصف النهائي

إدارة الأحساء تتفوق في سباقات السرعة بـ "مدني الشرقية 41"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تختتم مساء اليوم الأحد منافسات المجموعة الثانية من بطولة " مدني الشرقية 41"، وذلك بإقامة لقاءين ستحدد المتأهل الثاني رفقة فريق إدارة الأحساء للدور نصف النهائي.

وفي اللقاء الأول، يطمح فريق طوارئ الشرقية في أخذ نصيبه من فريق إدارة القطيف، الذي يتذيل فرق المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، وإعلان تأهله للدور الثاني من البطولة، في الوقت الذي يرغب فريق إدارة القطيف في وضع بصمته بالمنافسات على الرغم من صعوبة موقفه فيما يتعلق بالتأهل للدور الثاني.

يدخل فريق طوارئ الشرقية اللقاء وفي رصيده (3) نقاط، جمعها خلال الجولتين الماضيتين، وهو يبحث عن الانتصار ولا غيره من أجل تعزيز فرصه في الوصول للدور نصف النهائي.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع فريق إدارة الأحساء عن حسم صدارته لفرق المجموعة الثانية، والوصول للدور الثاني برصيد كامل من النقاط، من خلال تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي، على الرغم من صعوبة المواجهة التي تجمعه بفريق مديرية الشرقية، الراغب هو الآخر في خطف (3) نقاط، تدخله في دائرة المنافسة على خطف إحدى البطاقات المؤهلة للدور الثاني، حيث يتساوى في النقاط مع فريق طوارئ الشرقية برصيد (3) نقاط لكليهما.

وفي إطار منافسات سباق الجري لبطولة "مدني الشرقية 41"، أعلن فريق إدارة الأحساء حضوره الذهبي من خلال حصد المركز الأول في سباقي (400)م و(800)م، حيث نال وليد الحربي ذهبية السباق الأول بقطعه المسافة في زمن قدره (1:03) دقيقة، فيما نال علي العبدالله ذهبية السباق الثاني بقطعه مسافة السباق في زمن قدره (2:43) دقيقة.

سباق الجري (400)م، شهد حلول إبراهيم الجعيدان من فريق إدارة القطيف في المركز الثاني بقطعه مسافة السباق في زمن قدره (1:05) دقيقة، فيما تركي الجابري من فريق إدارة الجبيل في المركز الثالث بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره (1:08) دقيقة.

أما في سباق الجري (800)م، فحل عبد الرؤوف السماعيل من طوارئ الشرقية في المركز الثاني بعد قطعه للسباق في زمن قدره (2:49) دقيقة، وجاء محمد الشبيب من إدارة الدمام في المركز الثالث عقب قطعه مسافة السباق في زمن قدره (2:50) دقيقة.

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