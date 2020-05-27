حالة تستمر حتى 8 مساءً .. "الأرصاد": يوم ماطر في نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد نجران
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.