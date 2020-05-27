النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة تستمر حتى 8 مساءً .. "الأرصاد": يوم ماطر في نجران

يصحب بنشاط في الرياح السطحية ويشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة تستمر حتى 8 مساءً .. "الأرصاد": يوم ماطر في نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:37 AM

حالة تستمر حتى 8 مساءً .. "الأرصاد": يوم ماطر في نجران

يصحب بنشاط في الرياح السطحية ويشمل عدة محافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
1
1,227

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,638

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة