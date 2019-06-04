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في الساعات الأولى.. تغريدة العيد الملكية تحقق 100 ألف رتويت

خادم الحرمين هنّأ فيها المواطنين والأمتين العربية والإسلامية

لقيت تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال تهنئته -حفظه الله- عبر حسابه على "تويتر" للوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، تفاعلًا بأكثر من 100 ألف رتويت، في الساعات الأولى لها، وآلاف المغردين يبادلونه -حفظه الله ورعاه- التهاني والتبريكات؛ داعين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخرًا للوطن والأمتين العربية والإسلامية.

وفاضت مشاعر المواطنين حبًّا وافتخارًا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من اهتمام بالمواطن خاصة والشعوب العربية والإسلامية عامة؛ مرددين أبياتًا من الشعر اعتزازًا بالتلك المواقف التي حفظها التاريخ لتتغنى بها الأجيال القادم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد هنأ الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء، قائلًا: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع، بخير.. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.

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في الساعات الأولى.. تغريدة العيد الملكية تحقق 100 ألف رتويت
سبق

لقيت تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال تهنئته -حفظه الله- عبر حسابه على "تويتر" للوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، تفاعلًا بأكثر من 100 ألف رتويت، في الساعات الأولى لها، وآلاف المغردين يبادلونه -حفظه الله ورعاه- التهاني والتبريكات؛ داعين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخرًا للوطن والأمتين العربية والإسلامية.

وفاضت مشاعر المواطنين حبًّا وافتخارًا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من اهتمام بالمواطن خاصة والشعوب العربية والإسلامية عامة؛ مرددين أبياتًا من الشعر اعتزازًا بالتلك المواقف التي حفظها التاريخ لتتغنى بها الأجيال القادم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد هنأ الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء، قائلًا: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع، بخير.. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:43 AM

في الساعات الأولى.. تغريدة العيد الملكية تحقق 100 ألف رتويت

خادم الحرمين هنّأ فيها المواطنين والأمتين العربية والإسلامية

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
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8,327

لقيت تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال تهنئته -حفظه الله- عبر حسابه على "تويتر" للوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، تفاعلًا بأكثر من 100 ألف رتويت، في الساعات الأولى لها، وآلاف المغردين يبادلونه -حفظه الله ورعاه- التهاني والتبريكات؛ داعين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخرًا للوطن والأمتين العربية والإسلامية.

وفاضت مشاعر المواطنين حبًّا وافتخارًا بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من اهتمام بالمواطن خاصة والشعوب العربية والإسلامية عامة؛ مرددين أبياتًا من الشعر اعتزازًا بالتلك المواقف التي حفظها التاريخ لتتغنى بها الأجيال القادم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد هنأ الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء، قائلًا: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع، بخير.. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.

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