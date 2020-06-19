بريطانيا تسجل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب بالبلاد في شهر سبتمبر المقبل
سجلت بريطانيا 173 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض 42461 شخصاً.
وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بتسجيل 1346 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 301815 إصابةً، مشيرة إلى إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب في شهر سبتمبر المقبل.
فيروس كورونا الجديد
بريطانيا
بريطانيا تسجل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-19
سجلت بريطانيا 173 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض 42461 شخصاً.
وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بتسجيل 1346 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 301815 إصابةً، مشيرة إلى إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب في شهر سبتمبر المقبل.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
08:51 PM
بريطانيا تسجل 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب بالبلاد في شهر سبتمبر المقبل
سجلت بريطانيا 173 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض 42461 شخصاً.
وأفادت الحكومة البريطانية اليوم بتسجيل 1346 إصابة جديدة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة 301815 إصابةً، مشيرة إلى إعادة فتح جميع فصول الدراسة للطلاب في شهر سبتمبر المقبل.