النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطورات كورونا.. الإصابات تتجاوز 20.6 مليون والوفيات نحو 750 ألفًا

"جونز هوبكنز": الولايات المتحدة تتصدر الدول تليها البرازيل والهند وروسيا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 20.6 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونًا و620 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليون؛ فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفًا.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وجدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تطورات كورونا.. الإصابات تتجاوز 20.6 مليون والوفيات نحو 750 ألفًا
سبق

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 20.6 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونًا و620 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليون؛ فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفًا.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وجدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:03 PM

تطورات كورونا.. الإصابات تتجاوز 20.6 مليون والوفيات نحو 750 ألفًا

"جونز هوبكنز": الولايات المتحدة تتصدر الدول تليها البرازيل والهند وروسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
420

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 20.6 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونًا و620 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليون؛ فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفًا.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وجدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,625

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة