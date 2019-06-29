قمة الـ20.. ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع "السيسي"

بحثا مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.



وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.



حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.