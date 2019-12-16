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بدء تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة بعد غدٍ الأربعاء

لخدمة المسافرين والمعتمرين بالاتجاهين بين العاصمة المقدسة والمدينة المنورة

أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، عن تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل".

وأشار "الحربي" إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، مؤكداً في نفس الوقت إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كل الاختبارات اللازمة، والتحقق من كل المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع: "إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد".

واختتم "الحربي" بالتأكيد على أنه بإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءاً، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.

قطار الحرمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة بعد غدٍ الأربعاء
سبق

أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، عن تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل".

وأشار "الحربي" إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، مؤكداً في نفس الوقت إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كل الاختبارات اللازمة، والتحقق من كل المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع: "إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد".

واختتم "الحربي" بالتأكيد على أنه بإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءاً، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:21 PM

بدء تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة بعد غدٍ الأربعاء

لخدمة المسافرين والمعتمرين بالاتجاهين بين العاصمة المقدسة والمدينة المنورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، عن تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل".

وأشار "الحربي" إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، مؤكداً في نفس الوقت إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كل الاختبارات اللازمة، والتحقق من كل المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع: "إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد".

واختتم "الحربي" بالتأكيد على أنه بإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءاً، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.

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