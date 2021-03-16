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"الموارد البشرية" توضح آليات قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور

تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وتماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً ابتداءً من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم، وحرصاً من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل، فإن الوزارة تهيب بالجهات الحكومية الالتزام بالآتي تحقيقاً للمصلحة العامة وانتظام سير العمل:

أولاً: استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقارّ العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بُعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (WWW.CIO.GOV.SA).

ثانياً: يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقارّ العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق، ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

ثالثاً: تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الإنترنت (www.mlsd.gov.sa)، ومنصة مسار (masar.sa).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" توضح آليات قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور
سبق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وتماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً ابتداءً من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم، وحرصاً من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل، فإن الوزارة تهيب بالجهات الحكومية الالتزام بالآتي تحقيقاً للمصلحة العامة وانتظام سير العمل:

أولاً: استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقارّ العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بُعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (WWW.CIO.GOV.SA).

ثانياً: يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقارّ العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق، ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

ثالثاً: تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الإنترنت (www.mlsd.gov.sa)، ومنصة مسار (masar.sa).

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:38 PM

"الموارد البشرية" توضح آليات قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور

تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وتماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً ابتداءً من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم، وحرصاً من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل، فإن الوزارة تهيب بالجهات الحكومية الالتزام بالآتي تحقيقاً للمصلحة العامة وانتظام سير العمل:

أولاً: استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقارّ العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بُعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (WWW.CIO.GOV.SA).

ثانياً: يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقارّ العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق، ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

ثالثاً: تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الإنترنت (www.mlsd.gov.sa)، ومنصة مسار (masar.sa).

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