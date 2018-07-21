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"تقويم التعليم" و"جامعة الملك سعود" توقّعان عقودًا للاعتماد الأكاديمي

بهدف رفع مستوى جودة المخرجات من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة

وقّع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود، عددًا من العقود، يقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بموجبها بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لتسعة برامج من برامج البكالوريوس بجامعة الملك سعود، وهي: برنامج التربية الخاصة، وبرنامج التربية الفنية، وبرنامج الدراسات الإسلامية من كلية التربية، وبرنامجا الإعلام والجغرافيا من كلية الآداب، وبرنامج صحة الأسنان، وبرنامج دكتور بصريات، وبرنامج التعليم الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الإدارة من كلية إدارة الأعمال.

وبعد توقيع العقد، أشاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بجامعة الملك سعود وحرصها على رفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها؛ متضمنًا كل الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.

الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تُعد أول جامعة وطنية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصل على الاعتماد المؤسسي من بين الجامعات الحكومية السعودية؛ وذلك في مايو 2011م، كذلك حصلت على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل للفترة من مايو 2017، وحتى أبريل 2024م، كما بلغ عدد البرامج المعتمدة فيها 47 برنامجًا؛ في حين بلغ عدد البرامج تحت إجراء الاعتماد 38 برنامجًا.

يُذكر أن عددًا من منسوبي جامعة الملك سعود قد شاركوا في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي يقدّمها المركز منذ بداية تقديم تلك البرامج؛ حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في البرامج التدريبية لعامي 2018/ 2019م 150 عضوًا.

إلى جانب ذلك؛ فقد شاركت الجامعة في العديد من البرامج والمشاريع المشتركة بالهيئة، بالإضافة إلى أن الهيئة تستقبل سنويًّا عددًا من طلاب وطالبات الجامعة؛ لتدريبهم ضمن مشاريع تخرج الطلاب في بعض المجالات؛ كالمالية والعلاقات العامة والتدريب؛ بهدف صقل مهاراتهم التعليمية والتدريبية في مجال العمل؛ تمهيدًا لانطلاقهم إلى سوق العمل.

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"تقويم التعليم" و"جامعة الملك سعود" توقّعان عقودًا للاعتماد الأكاديمي
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وقّع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود، عددًا من العقود، يقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بموجبها بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لتسعة برامج من برامج البكالوريوس بجامعة الملك سعود، وهي: برنامج التربية الخاصة، وبرنامج التربية الفنية، وبرنامج الدراسات الإسلامية من كلية التربية، وبرنامجا الإعلام والجغرافيا من كلية الآداب، وبرنامج صحة الأسنان، وبرنامج دكتور بصريات، وبرنامج التعليم الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الإدارة من كلية إدارة الأعمال.

وبعد توقيع العقد، أشاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بجامعة الملك سعود وحرصها على رفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها؛ متضمنًا كل الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.

الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تُعد أول جامعة وطنية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصل على الاعتماد المؤسسي من بين الجامعات الحكومية السعودية؛ وذلك في مايو 2011م، كذلك حصلت على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل للفترة من مايو 2017، وحتى أبريل 2024م، كما بلغ عدد البرامج المعتمدة فيها 47 برنامجًا؛ في حين بلغ عدد البرامج تحت إجراء الاعتماد 38 برنامجًا.

يُذكر أن عددًا من منسوبي جامعة الملك سعود قد شاركوا في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي يقدّمها المركز منذ بداية تقديم تلك البرامج؛ حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في البرامج التدريبية لعامي 2018/ 2019م 150 عضوًا.

إلى جانب ذلك؛ فقد شاركت الجامعة في العديد من البرامج والمشاريع المشتركة بالهيئة، بالإضافة إلى أن الهيئة تستقبل سنويًّا عددًا من طلاب وطالبات الجامعة؛ لتدريبهم ضمن مشاريع تخرج الطلاب في بعض المجالات؛ كالمالية والعلاقات العامة والتدريب؛ بهدف صقل مهاراتهم التعليمية والتدريبية في مجال العمل؛ تمهيدًا لانطلاقهم إلى سوق العمل.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
12:28 PM

"تقويم التعليم" و"جامعة الملك سعود" توقّعان عقودًا للاعتماد الأكاديمي

بهدف رفع مستوى جودة المخرجات من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة

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نافل السبيعي - الرياض
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وقّع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود، عددًا من العقود، يقوم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بموجبها بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية للاعتمـاد الأكـاديمي على المستوى البرامجي لتسعة برامج من برامج البكالوريوس بجامعة الملك سعود، وهي: برنامج التربية الخاصة، وبرنامج التربية الفنية، وبرنامج الدراسات الإسلامية من كلية التربية، وبرنامجا الإعلام والجغرافيا من كلية الآداب، وبرنامج صحة الأسنان، وبرنامج دكتور بصريات، وبرنامج التعليم الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الإدارة من كلية إدارة الأعمال.

وبعد توقيع العقد، أشاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بجامعة الملك سعود وحرصها على رفع مستوى جودة مخرجاتها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها؛ متضمنًا كل الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية.

الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تُعد أول جامعة وطنية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصل على الاعتماد المؤسسي من بين الجامعات الحكومية السعودية؛ وذلك في مايو 2011م، كذلك حصلت على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل للفترة من مايو 2017، وحتى أبريل 2024م، كما بلغ عدد البرامج المعتمدة فيها 47 برنامجًا؛ في حين بلغ عدد البرامج تحت إجراء الاعتماد 38 برنامجًا.

يُذكر أن عددًا من منسوبي جامعة الملك سعود قد شاركوا في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي يقدّمها المركز منذ بداية تقديم تلك البرامج؛ حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في البرامج التدريبية لعامي 2018/ 2019م 150 عضوًا.

إلى جانب ذلك؛ فقد شاركت الجامعة في العديد من البرامج والمشاريع المشتركة بالهيئة، بالإضافة إلى أن الهيئة تستقبل سنويًّا عددًا من طلاب وطالبات الجامعة؛ لتدريبهم ضمن مشاريع تخرج الطلاب في بعض المجالات؛ كالمالية والعلاقات العامة والتدريب؛ بهدف صقل مهاراتهم التعليمية والتدريبية في مجال العمل؛ تمهيدًا لانطلاقهم إلى سوق العمل.

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