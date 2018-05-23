النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري ينصح بقيلولة الـ"90 دقيقة" في رمضان: فوائدها كثيرة

قال: كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة.. تنشط الجسم

نصح استشاري الأمراض الصدرية والنوم الدكتور لؤي الحسيني أن يحصل الصائمون على قيلولة ساعة ونصف في نهار رمضان؛ وذلك حال كان نومهم ليلاً أقل من 6 ساعات.
وأضاف أن 90 دقيقة كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة (الأولى والثانية والنوم العميق والحلم) ثم الاستيقاظ نشيطاً لفترة 6 ساعات بعد الاستيقاظ.

وتابع الحسيني في برنامج "صباح العربية": في المقابل، يجب أن يحصل الإنسان على الأقل على نوم 6 إلى 7 ساعات خلال الليل في شهر رمضان مع أخذ قيلولة من 20-30 دقيقة في نهار رمضان خلال الفترة من 2-4 عصراً، وهي كفيلة بمنح الإنسان نشاطاً مؤقتاً من ساعتين إلى 3 ساعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري ينصح بقيلولة الـ"90 دقيقة" في رمضان: فوائدها كثيرة
سبق

نصح استشاري الأمراض الصدرية والنوم الدكتور لؤي الحسيني أن يحصل الصائمون على قيلولة ساعة ونصف في نهار رمضان؛ وذلك حال كان نومهم ليلاً أقل من 6 ساعات.
وأضاف أن 90 دقيقة كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة (الأولى والثانية والنوم العميق والحلم) ثم الاستيقاظ نشيطاً لفترة 6 ساعات بعد الاستيقاظ.

وتابع الحسيني في برنامج "صباح العربية": في المقابل، يجب أن يحصل الإنسان على الأقل على نوم 6 إلى 7 ساعات خلال الليل في شهر رمضان مع أخذ قيلولة من 20-30 دقيقة في نهار رمضان خلال الفترة من 2-4 عصراً، وهي كفيلة بمنح الإنسان نشاطاً مؤقتاً من ساعتين إلى 3 ساعات.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:05 PM

استشاري ينصح بقيلولة الـ"90 دقيقة" في رمضان: فوائدها كثيرة

قال: كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة.. تنشط الجسم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
12,994

نصح استشاري الأمراض الصدرية والنوم الدكتور لؤي الحسيني أن يحصل الصائمون على قيلولة ساعة ونصف في نهار رمضان؛ وذلك حال كان نومهم ليلاً أقل من 6 ساعات.
وأضاف أن 90 دقيقة كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة (الأولى والثانية والنوم العميق والحلم) ثم الاستيقاظ نشيطاً لفترة 6 ساعات بعد الاستيقاظ.

وتابع الحسيني في برنامج "صباح العربية": في المقابل، يجب أن يحصل الإنسان على الأقل على نوم 6 إلى 7 ساعات خلال الليل في شهر رمضان مع أخذ قيلولة من 20-30 دقيقة في نهار رمضان خلال الفترة من 2-4 عصراً، وهي كفيلة بمنح الإنسان نشاطاً مؤقتاً من ساعتين إلى 3 ساعات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة