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"زین السعودیة" تنشر خرائط تفصیلیة لتغطیة الجیل الخامس

لأول مرة في قطاع الاتصالات بالمملكة

أعلنت "زین السعودیة" عن تمكین عملائھا من الاطلاع على مناطق تغطیة الجیل الخامس من خلال خرائط تفاعلیة تفصیلیة نشرتھا في موقعھا الإلكتروني، حیث تمكّن العمیل من الاطلاع على مدى التغطیة في المنطقة التي یحددھا.

وتعد ھذه الخدمة التي انفردت بھا "زین السعودیة"، الأولى من نوعھا في قطاع الاتصالات وتقنیة المعلومات في المملكة العربیة السعودیة.

وفي ھذا الصدد، قال نائب الرئیس التنفیذي للاتصال في "زین السعودیة" ریان بن عبدالله التركي إن الشركة تعطي أولویة لتحسین تجربة العمیل، ترتكز على منھجیة ذات شفافیة ومصداقیة في خدمة عملائنا، ولذلك اتخذنا خطوة جریئة بتزوید العملاء بالمعلومات الدقیقة حول مواقع التغطیة في كل المدن التي تتوفر فیھا خدمات الجیل الخامس.

وأضاف التركي أن تقنیات الجیل الخامس تتمیز في عدة أوجه، أبرزھا سرعة الإنترنت، حیث إن الجیل الخامس یتمیز بسرعة عالیة تصل إلى10 أضعاف الجیل الحالي، كما أنھا تتمیز بسرعة استجابة عالیة، فضلاً عن ذلك تتمیز تقنیة G5 بسعتھا العالیة حیث یمكن التعامل مع الآلاف من الأجھزة في وقت واحد، مثل أجھزة التحكم عن بعد، من خلال الھواتف النقالة وأجھزة الاستشعار، مروراً بكامیرات الفیدیو وأضواء الشوارع الذكیة.

زین السعودیة الجیل الخامس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زین السعودیة" تنشر خرائط تفصیلیة لتغطیة الجیل الخامس
سبق

أعلنت "زین السعودیة" عن تمكین عملائھا من الاطلاع على مناطق تغطیة الجیل الخامس من خلال خرائط تفاعلیة تفصیلیة نشرتھا في موقعھا الإلكتروني، حیث تمكّن العمیل من الاطلاع على مدى التغطیة في المنطقة التي یحددھا.

وتعد ھذه الخدمة التي انفردت بھا "زین السعودیة"، الأولى من نوعھا في قطاع الاتصالات وتقنیة المعلومات في المملكة العربیة السعودیة.

وفي ھذا الصدد، قال نائب الرئیس التنفیذي للاتصال في "زین السعودیة" ریان بن عبدالله التركي إن الشركة تعطي أولویة لتحسین تجربة العمیل، ترتكز على منھجیة ذات شفافیة ومصداقیة في خدمة عملائنا، ولذلك اتخذنا خطوة جریئة بتزوید العملاء بالمعلومات الدقیقة حول مواقع التغطیة في كل المدن التي تتوفر فیھا خدمات الجیل الخامس.

وأضاف التركي أن تقنیات الجیل الخامس تتمیز في عدة أوجه، أبرزھا سرعة الإنترنت، حیث إن الجیل الخامس یتمیز بسرعة عالیة تصل إلى10 أضعاف الجیل الحالي، كما أنھا تتمیز بسرعة استجابة عالیة، فضلاً عن ذلك تتمیز تقنیة G5 بسعتھا العالیة حیث یمكن التعامل مع الآلاف من الأجھزة في وقت واحد، مثل أجھزة التحكم عن بعد، من خلال الھواتف النقالة وأجھزة الاستشعار، مروراً بكامیرات الفیدیو وأضواء الشوارع الذكیة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
04:12 PM

"زین السعودیة" تنشر خرائط تفصیلیة لتغطیة الجیل الخامس

لأول مرة في قطاع الاتصالات بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "زین السعودیة" عن تمكین عملائھا من الاطلاع على مناطق تغطیة الجیل الخامس من خلال خرائط تفاعلیة تفصیلیة نشرتھا في موقعھا الإلكتروني، حیث تمكّن العمیل من الاطلاع على مدى التغطیة في المنطقة التي یحددھا.

وتعد ھذه الخدمة التي انفردت بھا "زین السعودیة"، الأولى من نوعھا في قطاع الاتصالات وتقنیة المعلومات في المملكة العربیة السعودیة.

وفي ھذا الصدد، قال نائب الرئیس التنفیذي للاتصال في "زین السعودیة" ریان بن عبدالله التركي إن الشركة تعطي أولویة لتحسین تجربة العمیل، ترتكز على منھجیة ذات شفافیة ومصداقیة في خدمة عملائنا، ولذلك اتخذنا خطوة جریئة بتزوید العملاء بالمعلومات الدقیقة حول مواقع التغطیة في كل المدن التي تتوفر فیھا خدمات الجیل الخامس.

وأضاف التركي أن تقنیات الجیل الخامس تتمیز في عدة أوجه، أبرزھا سرعة الإنترنت، حیث إن الجیل الخامس یتمیز بسرعة عالیة تصل إلى10 أضعاف الجیل الحالي، كما أنھا تتمیز بسرعة استجابة عالیة، فضلاً عن ذلك تتمیز تقنیة G5 بسعتھا العالیة حیث یمكن التعامل مع الآلاف من الأجھزة في وقت واحد، مثل أجھزة التحكم عن بعد، من خلال الھواتف النقالة وأجھزة الاستشعار، مروراً بكامیرات الفیدیو وأضواء الشوارع الذكیة.

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