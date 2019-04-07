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السعودية تعتلي عرش أفضل 5 جامعات في العالم العربي.. هنا القائمة والدول

فيما تقدمت جامعة الفيصل من المركز الـ7 إلى الـ3 وفق "تايمز هاير إديوكيشن"

احتلت الجامعات السعودية المراكز الأولى بين أفضل الجامعات في العالم العربي؛ بحسب بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019.

ووفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة "تايمز هاير إديوكيشن" (التايمز للتعليم العالي)؛ فقد حلّت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاث الأولى لأهم الجامعات العربية؛ بحسب التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وللعام الثالث على التوالي، حلت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية الأولى بين الجامعات العربية؛ بينما تقدمت جامعة الفيصل السعودية الأخرى من المركز السابع إلى المركز الثالث في القائمة.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد تَضَمّنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن الجامعات الخمس الأوائل عربيًّا، واحتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركز الرابع.

يشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي، تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات؛ هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.

ومن بين 52 جامعة في المنطقة، كانت الجامعات المصرية الأكثر حضورًا؛ حيث شَمِلَ التقييم 19 جامعة مصرية، وتلتها كل من الجزائر والسعودية بست جامعات لكل منهما، ثم الأردن والمغرب والإمارات ممثلة في أربع جامعات؛ فتونس بثلاث جامعات، ولبنان ممثلًا بجامعتين.

وجاء الترتيب للجامعات الخمس الأولى على النحو التالي:

1. جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية.

2. جامعة خليفة، الإمارات.

3. جامعة الفيصل، السعودية.

4. جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأردن.

5. جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تعتلي عرش أفضل 5 جامعات في العالم العربي.. هنا القائمة والدول
سبق

احتلت الجامعات السعودية المراكز الأولى بين أفضل الجامعات في العالم العربي؛ بحسب بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019.

ووفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة "تايمز هاير إديوكيشن" (التايمز للتعليم العالي)؛ فقد حلّت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاث الأولى لأهم الجامعات العربية؛ بحسب التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وللعام الثالث على التوالي، حلت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية الأولى بين الجامعات العربية؛ بينما تقدمت جامعة الفيصل السعودية الأخرى من المركز السابع إلى المركز الثالث في القائمة.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد تَضَمّنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن الجامعات الخمس الأوائل عربيًّا، واحتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركز الرابع.

يشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي، تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات؛ هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.

ومن بين 52 جامعة في المنطقة، كانت الجامعات المصرية الأكثر حضورًا؛ حيث شَمِلَ التقييم 19 جامعة مصرية، وتلتها كل من الجزائر والسعودية بست جامعات لكل منهما، ثم الأردن والمغرب والإمارات ممثلة في أربع جامعات؛ فتونس بثلاث جامعات، ولبنان ممثلًا بجامعتين.

وجاء الترتيب للجامعات الخمس الأولى على النحو التالي:

1. جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية.

2. جامعة خليفة، الإمارات.

3. جامعة الفيصل، السعودية.

4. جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأردن.

5. جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:37 AM

السعودية تعتلي عرش أفضل 5 جامعات في العالم العربي.. هنا القائمة والدول

فيما تقدمت جامعة الفيصل من المركز الـ7 إلى الـ3 وفق "تايمز هاير إديوكيشن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتلت الجامعات السعودية المراكز الأولى بين أفضل الجامعات في العالم العربي؛ بحسب بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019.

ووفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة "تايمز هاير إديوكيشن" (التايمز للتعليم العالي)؛ فقد حلّت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاث الأولى لأهم الجامعات العربية؛ بحسب التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وللعام الثالث على التوالي، حلت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية الأولى بين الجامعات العربية؛ بينما تقدمت جامعة الفيصل السعودية الأخرى من المركز السابع إلى المركز الثالث في القائمة.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد تَضَمّنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن الجامعات الخمس الأوائل عربيًّا، واحتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركز الرابع.

يشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي، تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات؛ هي التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.

ومن بين 52 جامعة في المنطقة، كانت الجامعات المصرية الأكثر حضورًا؛ حيث شَمِلَ التقييم 19 جامعة مصرية، وتلتها كل من الجزائر والسعودية بست جامعات لكل منهما، ثم الأردن والمغرب والإمارات ممثلة في أربع جامعات؛ فتونس بثلاث جامعات، ولبنان ممثلًا بجامعتين.

وجاء الترتيب للجامعات الخمس الأولى على النحو التالي:

1. جامعة الملك عبدالعزيز، السعودية.

2. جامعة خليفة، الإمارات.

3. جامعة الفيصل، السعودية.

4. جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأردن.

5. جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات.

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