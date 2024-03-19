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خميس ماطر في 6 مناطق.. تنبيهات الأرصاد تبشر بالهطولات

حالات متباينة تبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة على مدار اليوم

يبدو أن أجواء الخميس ستكون ماطرة في 6 مناطق؛ وذلك وفق تنبيهات الأرصاد، التي أصدرت 7 تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات هطولات متباينة، تبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة على مدار اليوم.

الرياض

صدر للمنطقة تنبيه وتحديث لفترة، وإنذار، باستمرار حالة الأمطار الرعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية حتى الخامسة عصرًا في: (الأفلاج، والدلم، والخرج، والسليل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).

عسير

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية حتى الثانية ظهرًا بالدرب وجازان وفرسان.

كما صدر تنبيه آخر للمنطقة وهو تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى التاسعة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى السابعة مساء الخميس بأضم والليث وميسان.

نجران

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس في: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة).

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار الرعدية مع رياح نشطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خميس ماطر في 6 مناطق.. تنبيهات الأرصاد تبشر بالهطولات
سبق

يبدو أن أجواء الخميس ستكون ماطرة في 6 مناطق؛ وذلك وفق تنبيهات الأرصاد، التي أصدرت 7 تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات هطولات متباينة، تبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة على مدار اليوم.

الرياض

صدر للمنطقة تنبيه وتحديث لفترة، وإنذار، باستمرار حالة الأمطار الرعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية حتى الخامسة عصرًا في: (الأفلاج، والدلم، والخرج، والسليل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).

عسير

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية حتى الثانية ظهرًا بالدرب وجازان وفرسان.

كما صدر تنبيه آخر للمنطقة وهو تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى التاسعة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى السابعة مساء الخميس بأضم والليث وميسان.

نجران

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس في: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة).

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:10 AM

خميس ماطر في 6 مناطق.. تنبيهات الأرصاد تبشر بالهطولات

حالات متباينة تبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة على مدار اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدو أن أجواء الخميس ستكون ماطرة في 6 مناطق؛ وذلك وفق تنبيهات الأرصاد، التي أصدرت 7 تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات هطولات متباينة، تبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة على مدار اليوم.

الرياض

صدر للمنطقة تنبيه وتحديث لفترة، وإنذار، باستمرار حالة الأمطار الرعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية حتى الخامسة عصرًا في: (الأفلاج، والدلم، والخرج، والسليل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر).

عسير

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية حتى الثانية ظهرًا بالدرب وجازان وفرسان.

كما صدر تنبيه آخر للمنطقة وهو تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى التاسعة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس بمعظم محافظات المنطقة.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى السابعة مساء الخميس بأضم والليث وميسان.

نجران

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتساقط للبرد، وسيول حتى العاشرة مساء الخميس في: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة).

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