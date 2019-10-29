النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة تبوك" تُكَرّم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"

نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" لشهريْ محرم وصفر لعام 1441هـ؛ نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مدير إدارة تجربة المريض بـ"صحة تبوك" محمد بن عواد العطوي: إن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين، وتهدف إلى تحفيز مقدّمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبث روح التنافس بين العاملين.

وقدّم "العطوي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة، وتميزهم في الخدمة؛ سائلًا الله أن يبارك في جهودهم.

والمُكَرّمون هم الأخصائي عبدالعزيز موسى الشمري برنامج موعد بمستشفى تيماء العام، والقابلة فامعة إسماعيل قسم الولادة بمستشفى الملك فهد التخصصي، والدكتور مرون الجندي مستشفى ريادة للصحة النفسية، والممرض علي جابر السناني عيادة الطوارئ والأمراض بمركز صحي الضويحي بأملج، والممرضة حصة بخيت العوفي قسم تجربة المريض بمستشفى الملك فهد التخصصي، والممرضة ود منصور أحمد قسم الطوارئ بمستشفى الحوراء بأملج، والممرضة بشرى سليم العطوي عيادة الفرز البصري بالطوارئ مستشفى الولادة والأطفال، والممرضة عيدة سالم المسعودي قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد.

صحة تبوك تكرم موظفيها مشكور

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة تبوك" تُكَرّم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"
سبق

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" لشهريْ محرم وصفر لعام 1441هـ؛ نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مدير إدارة تجربة المريض بـ"صحة تبوك" محمد بن عواد العطوي: إن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين، وتهدف إلى تحفيز مقدّمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبث روح التنافس بين العاملين.

وقدّم "العطوي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة، وتميزهم في الخدمة؛ سائلًا الله أن يبارك في جهودهم.

والمُكَرّمون هم الأخصائي عبدالعزيز موسى الشمري برنامج موعد بمستشفى تيماء العام، والقابلة فامعة إسماعيل قسم الولادة بمستشفى الملك فهد التخصصي، والدكتور مرون الجندي مستشفى ريادة للصحة النفسية، والممرض علي جابر السناني عيادة الطوارئ والأمراض بمركز صحي الضويحي بأملج، والممرضة حصة بخيت العوفي قسم تجربة المريض بمستشفى الملك فهد التخصصي، والممرضة ود منصور أحمد قسم الطوارئ بمستشفى الحوراء بأملج، والممرضة بشرى سليم العطوي عيادة الفرز البصري بالطوارئ مستشفى الولادة والأطفال، والممرضة عيدة سالم المسعودي قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:31 AM

"صحة تبوك" تُكَرّم موظفيها الحاصلين على جائزة "مشكور"

نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
53

كرّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الموظفين الحاصلين على جائزة "مشكور" لشهريْ محرم وصفر لعام 1441هـ؛ نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مدير إدارة تجربة المريض بـ"صحة تبوك" محمد بن عواد العطوي: إن جائزة "مشكور" تأتي كل شهرين، وتهدف إلى تحفيز مقدّمي الخدمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وبث روح التنافس بين العاملين.

وقدّم "العطوي" شكره وتقديره للحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة، وتميزهم في الخدمة؛ سائلًا الله أن يبارك في جهودهم.

والمُكَرّمون هم الأخصائي عبدالعزيز موسى الشمري برنامج موعد بمستشفى تيماء العام، والقابلة فامعة إسماعيل قسم الولادة بمستشفى الملك فهد التخصصي، والدكتور مرون الجندي مستشفى ريادة للصحة النفسية، والممرض علي جابر السناني عيادة الطوارئ والأمراض بمركز صحي الضويحي بأملج، والممرضة حصة بخيت العوفي قسم تجربة المريض بمستشفى الملك فهد التخصصي، والممرضة ود منصور أحمد قسم الطوارئ بمستشفى الحوراء بأملج، والممرضة بشرى سليم العطوي عيادة الفرز البصري بالطوارئ مستشفى الولادة والأطفال، والممرضة عيدة سالم المسعودي قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,733
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,198
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,357

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة