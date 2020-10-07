باكستان تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الاعتداءات المتكررة من الميليشيات الحوثية

خلال اتصال هاتفي بين وزراء خارجية البلدين

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية من أجل أمنها وسلامتها، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وجدد خلاله إدانة باكستان للاعتداءات المتكررة من جانب الميليشيات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى علاقات باكستان مع المملكة، مؤكدًا أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ.

وأشار إلى توافق رؤى البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هذا التوافق يعد أمراً مشجعاً.