نسبة التعافي بالمملكة تقترب من 75% من الحالات النشطة
بلغت أعدادها 68159 حالة
بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا اليوم 68159 حالة، مما يشكل نسبة 74.7% من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 91182 حالة حتى الآن.
وقالت وزارة الصحة: إن اعداد الحالات النشطة بلغت 22444 حالة، وبلغت حالات التعافي الجديدة 2369 حالة تعافٍ، مؤكدة تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 حالة.
فيروس كورونا الجديد
نسبة التعافي بالمملكة تقترب من 75% من الحالات النشطة
هادي العصيمي
سبق
2020-06-03
بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا اليوم 68159 حالة، مما يشكل نسبة 74.7% من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 91182 حالة حتى الآن.
وقالت وزارة الصحة: إن اعداد الحالات النشطة بلغت 22444 حالة، وبلغت حالات التعافي الجديدة 2369 حالة تعافٍ، مؤكدة تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 حالة.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:27 PM
نسبة التعافي بالمملكة تقترب من 75% من الحالات النشطة
بلغت أعدادها 68159 حالة
بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا اليوم 68159 حالة، مما يشكل نسبة 74.7% من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 91182 حالة حتى الآن.
وقالت وزارة الصحة: إن اعداد الحالات النشطة بلغت 22444 حالة، وبلغت حالات التعافي الجديدة 2369 حالة تعافٍ، مؤكدة تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 حالة.