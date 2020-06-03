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"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

نسبة التعافي بالمملكة تقترب من 75% من الحالات النشطة

بلغت أعدادها 68159 حالة

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا اليوم 68159 حالة، مما يشكل نسبة 74.7% من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 91182 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة: إن اعداد الحالات النشطة بلغت 22444 حالة، وبلغت حالات التعافي الجديدة 2369 حالة تعافٍ، مؤكدة تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نسبة التعافي بالمملكة تقترب من 75% من الحالات النشطة
سبق

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا اليوم 68159 حالة، مما يشكل نسبة 74.7% من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 91182 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة: إن اعداد الحالات النشطة بلغت 22444 حالة، وبلغت حالات التعافي الجديدة 2369 حالة تعافٍ، مؤكدة تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 حالة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:27 PM

نسبة التعافي بالمملكة تقترب من 75% من الحالات النشطة

بلغت أعدادها 68159 حالة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,418

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا اليوم 68159 حالة، مما يشكل نسبة 74.7% من بين إجمالي حالات النشطة التي بلغت 91182 حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة: إن اعداد الحالات النشطة بلغت 22444 حالة، وبلغت حالات التعافي الجديدة 2369 حالة تعافٍ، مؤكدة تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 حالة.

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