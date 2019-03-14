النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيفا" يوصي بتأجيل جميع المباريات الدولية في مارس وأبريل

للحد من فيروس كورونا "كوفيد 19"

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.

ولم يتخذ الفيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائياً بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.

وكشف الاتحاد الدولي أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأميركا الجنوبية.

وقال في بيانه اليوم: "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في مارس وأبريل يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة سليمة"، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".

فيروس كورونا الجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"فيفا" يوصي بتأجيل جميع المباريات الدولية في مارس وأبريل
سبق

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.

ولم يتخذ الفيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائياً بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.

وكشف الاتحاد الدولي أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأميركا الجنوبية.

وقال في بيانه اليوم: "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في مارس وأبريل يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة سليمة"، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:12 AM

"فيفا" يوصي بتأجيل جميع المباريات الدولية في مارس وأبريل

للحد من فيروس كورونا "كوفيد 19"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
547

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.

ولم يتخذ الفيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائياً بالسماح للأندية بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية خلال الشهر الحالي والذي يليه.

وكشف الاتحاد الدولي أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كل من آسيا وأميركا الجنوبية.

وقال في بيانه اليوم: "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في مارس وأبريل يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة سليمة"، مضيفاً أن القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,503
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,422
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,441

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة