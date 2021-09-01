غداً.. انطلاق المرحلة النهائية من منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

تنطلق، غداً الخميس، المرحلة النهائية من منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وتشهد المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطاً للرموز، وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد -حفظه الله- التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

وقد أغلق مساء أمس الثلاثاء باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من المهرجان، بعد أن فُتح في 25 أغسطس الماضي ولمدة 7 أيام، حيث تبدأ المرحلة النهائية بمنافسات فئة "الحقايق" مسافة 2 كم، ويتضمن اليوم الأول 2 سبتمبر 34 شوطاً مقسمة على فترتين "صباحية 20 شوطاً" و"مسائية 14 شوطاً".

يشار إلى أن المرحلة التمهيدية من المهرجان؛ قد اختتمت في الثامن عشر من أغسطس الماضي بـ320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، بعد أن استمرت لمدة 11 يوماً، ثم تلتها أشواط الماراثون بعدد 7 أشواط. فيما يتصدر جائزة سيف ولي العهد للنقاط التي خُصص لها مليون ريال، سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة، عامر راشد المري بـ 30 نقطة، ويليه عاطف عطية القرشي بـ 27 نقطة، وفي المركز الثالث عبدالعزيز معلاء السهلي بـ18 نقطة، ويستمر احتساب النقاط خلال منافسات المرحلة النهائية من المهرجان.

يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد -حفظه الله- بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.