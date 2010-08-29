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كورونا يلاحق ضحاياه بالولايات المتحدة ويسجل 46,830 إصابة جديدة

1,167 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,830 إصابة مؤكدة و1,167 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,845,876 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 180,165 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يلاحق ضحاياه بالولايات المتحدة ويسجل 46,830 إصابة جديدة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,830 إصابة مؤكدة و1,167 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,845,876 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 180,165 حالة وفاة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:53 PM

كورونا يلاحق ضحاياه بالولايات المتحدة ويسجل 46,830 إصابة جديدة

1,167 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,830 إصابة مؤكدة و1,167 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,845,876 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 180,165 حالة وفاة.

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