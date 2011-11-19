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"مدني تربة حائل" يُخلي عدداً من المنازل تضررت من السيول

تم إيواؤهم في الشقق والفنادق المفروشة

أخلت فرق الدفاع المدني بمدينة تربة حائل، اليوم الاثنين، عددًا من سكان المدينة من منازلهم وتم إيواؤهم في الشقق والفنادق المفروشة، بعد أن دهمت السيول منازلهم وألحقت بها أضراراً وخسائر مادية.

ورصدت "سبق" صوراً لمنزل المواطن "غضيان الشمري" أحد المتضررين الذي تعرض منزله لأضرار بليغة بعد أن تحوّلت كامل أقسام البيت إلى بحيرات مائية.

وكانت فرق الدفاع المدني بتربة أخلت على الأقل ٦ منازل سكنية تضرّرت جراء دخول مياه الأمطار إلى المنازل بعد فشل مشروع تصريف السيول في تصريف كميات مياه الأمطار التي هطلت فجر اليوم على مدينة تربة حائل، فيما قامت عدد من دوريات شرطة تربة بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية وشارع فرعي منعًا لوقوع حوادث.

وكانت مدينة تربة حائل شهدت فجر اليوم أمطاراً غزيرة تواصلت إلى بعد الظهر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تربة حائل" يُخلي عدداً من المنازل تضررت من السيول
سبق

أخلت فرق الدفاع المدني بمدينة تربة حائل، اليوم الاثنين، عددًا من سكان المدينة من منازلهم وتم إيواؤهم في الشقق والفنادق المفروشة، بعد أن دهمت السيول منازلهم وألحقت بها أضراراً وخسائر مادية.

ورصدت "سبق" صوراً لمنزل المواطن "غضيان الشمري" أحد المتضررين الذي تعرض منزله لأضرار بليغة بعد أن تحوّلت كامل أقسام البيت إلى بحيرات مائية.

وكانت فرق الدفاع المدني بتربة أخلت على الأقل ٦ منازل سكنية تضرّرت جراء دخول مياه الأمطار إلى المنازل بعد فشل مشروع تصريف السيول في تصريف كميات مياه الأمطار التي هطلت فجر اليوم على مدينة تربة حائل، فيما قامت عدد من دوريات شرطة تربة بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية وشارع فرعي منعًا لوقوع حوادث.

وكانت مدينة تربة حائل شهدت فجر اليوم أمطاراً غزيرة تواصلت إلى بعد الظهر.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
04:44 PM

"مدني تربة حائل" يُخلي عدداً من المنازل تضررت من السيول

تم إيواؤهم في الشقق والفنادق المفروشة

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منصور الشلاقي - حائل
0
1,156

أخلت فرق الدفاع المدني بمدينة تربة حائل، اليوم الاثنين، عددًا من سكان المدينة من منازلهم وتم إيواؤهم في الشقق والفنادق المفروشة، بعد أن دهمت السيول منازلهم وألحقت بها أضراراً وخسائر مادية.

ورصدت "سبق" صوراً لمنزل المواطن "غضيان الشمري" أحد المتضررين الذي تعرض منزله لأضرار بليغة بعد أن تحوّلت كامل أقسام البيت إلى بحيرات مائية.

وكانت فرق الدفاع المدني بتربة أخلت على الأقل ٦ منازل سكنية تضرّرت جراء دخول مياه الأمطار إلى المنازل بعد فشل مشروع تصريف السيول في تصريف كميات مياه الأمطار التي هطلت فجر اليوم على مدينة تربة حائل، فيما قامت عدد من دوريات شرطة تربة بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية وشارع فرعي منعًا لوقوع حوادث.

وكانت مدينة تربة حائل شهدت فجر اليوم أمطاراً غزيرة تواصلت إلى بعد الظهر.

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