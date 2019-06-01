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"فُرجت" ينقذ مسجوناً بعد تغريدة ابنته

أهل الخير سددوا ٣٠٠ ألف خلال ساعات

تفاعل سعوديون في "تويتر" مع تغريدة لابنة مسجون على ذمة قضية حقوقية "مالية"، حيث كانت تناشد الميسورين الوقوف مع والدها، وسداد دينه البالغ أكثر من ٣٠٠ ألف ريال عن طريق خدمة "فُرجت"، التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تتيح للمتبرع الاطلاع على الموقوفين بقضايا مالية عن طريق تطبيق "أبشر"، بحسب الجنسيات والعمر والحالة الاجتماعية والمنطقة.

ولم تمر ٢٤ ساعة حتى تم سداد كامل المبلغ.

جاء ذلك بعد إعلان "أبشر" الإفراج عن ٨٠ مسجوناً خلال ثلاثة أيام من إطلاق الخدمة.

وكتبت ابنة المسجون في مناشدتها: آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة أن تساعدوا في تسديد مبلغ والدي سبق وسُجِن أربع مرات في هذه القضية، وهو رجل متقاعد لستّ بنات، ولا يوجد أي فرد موظف، ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع بـ٥٠ ريالاً من ستة آلاف شخص يتم سداد المبلغ، وهذه ثاني سنة يمر رمضان بها والعيد ونحن بدونه.

ولم تمض ساعات حتى بدأ المبلغ يتضاءل تدريجياً حتى سُدّد بالكامل.

وبدأ المسجونون بقضايا مالية يقطفون ثمار إطلاق هذه الخدمة التي أفسحت المجال للمتبرعين الاطّلاع على قوائم المديونين دون ذكر أسمائهم، وبدقة وأمان، حيث تضمن الخدمة وصول التبرع للمسجون بمعايير عالية من الخصوصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فُرجت" ينقذ مسجوناً بعد تغريدة ابنته
سبق

تفاعل سعوديون في "تويتر" مع تغريدة لابنة مسجون على ذمة قضية حقوقية "مالية"، حيث كانت تناشد الميسورين الوقوف مع والدها، وسداد دينه البالغ أكثر من ٣٠٠ ألف ريال عن طريق خدمة "فُرجت"، التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تتيح للمتبرع الاطلاع على الموقوفين بقضايا مالية عن طريق تطبيق "أبشر"، بحسب الجنسيات والعمر والحالة الاجتماعية والمنطقة.

ولم تمر ٢٤ ساعة حتى تم سداد كامل المبلغ.

جاء ذلك بعد إعلان "أبشر" الإفراج عن ٨٠ مسجوناً خلال ثلاثة أيام من إطلاق الخدمة.

وكتبت ابنة المسجون في مناشدتها: آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة أن تساعدوا في تسديد مبلغ والدي سبق وسُجِن أربع مرات في هذه القضية، وهو رجل متقاعد لستّ بنات، ولا يوجد أي فرد موظف، ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع بـ٥٠ ريالاً من ستة آلاف شخص يتم سداد المبلغ، وهذه ثاني سنة يمر رمضان بها والعيد ونحن بدونه.

ولم تمض ساعات حتى بدأ المبلغ يتضاءل تدريجياً حتى سُدّد بالكامل.

وبدأ المسجونون بقضايا مالية يقطفون ثمار إطلاق هذه الخدمة التي أفسحت المجال للمتبرعين الاطّلاع على قوائم المديونين دون ذكر أسمائهم، وبدقة وأمان، حيث تضمن الخدمة وصول التبرع للمسجون بمعايير عالية من الخصوصية.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
05:26 PM

"فُرجت" ينقذ مسجوناً بعد تغريدة ابنته

أهل الخير سددوا ٣٠٠ ألف خلال ساعات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
21
33,944

تفاعل سعوديون في "تويتر" مع تغريدة لابنة مسجون على ذمة قضية حقوقية "مالية"، حيث كانت تناشد الميسورين الوقوف مع والدها، وسداد دينه البالغ أكثر من ٣٠٠ ألف ريال عن طريق خدمة "فُرجت"، التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تتيح للمتبرع الاطلاع على الموقوفين بقضايا مالية عن طريق تطبيق "أبشر"، بحسب الجنسيات والعمر والحالة الاجتماعية والمنطقة.

ولم تمر ٢٤ ساعة حتى تم سداد كامل المبلغ.

جاء ذلك بعد إعلان "أبشر" الإفراج عن ٨٠ مسجوناً خلال ثلاثة أيام من إطلاق الخدمة.

وكتبت ابنة المسجون في مناشدتها: آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة أن تساعدوا في تسديد مبلغ والدي سبق وسُجِن أربع مرات في هذه القضية، وهو رجل متقاعد لستّ بنات، ولا يوجد أي فرد موظف، ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع بـ٥٠ ريالاً من ستة آلاف شخص يتم سداد المبلغ، وهذه ثاني سنة يمر رمضان بها والعيد ونحن بدونه.

ولم تمض ساعات حتى بدأ المبلغ يتضاءل تدريجياً حتى سُدّد بالكامل.

وبدأ المسجونون بقضايا مالية يقطفون ثمار إطلاق هذه الخدمة التي أفسحت المجال للمتبرعين الاطّلاع على قوائم المديونين دون ذكر أسمائهم، وبدقة وأمان، حيث تضمن الخدمة وصول التبرع للمسجون بمعايير عالية من الخصوصية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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