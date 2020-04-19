وزيرا التجارة والمالية يستعرضان آليات استفادة القطاع الخاص من مبادرات الدعم

استعرض كل من وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية للتخفيف من آثار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تمثلّت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والتدابير التي اتخذت في إطار تعزيز المحافظة على سلامة القطاع المالي في المملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس السبت25-8-1441هـ الموافق 18-4-2020م، مع كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان ورؤساء ثمانية وعشرين غرفة تجارية تمثل كافة مناطق المملكة، وبحضور رؤساء الهيئات التابعة لمنظومة التجارة، وناقش الاجتماع وضع الاقتصاد السعودي ومتانته وما يحظى به من نظرة مستقبلية مستقرة والذي أكدته التقارير الصادرة مؤخراً عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والإقبال الدولي الكبير على إصدارات السندات السعودية يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة رغم الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.

ويعد هذا اللقاء الافتراضي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تستهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وبناء علاقة تشاركية مع المستثمرين؛ لرصد التبعات المالية والاقتصادية السلبية التي تواجه أنشطتهم، ومناقشتها، وترتيب أولويات معالجتها، والرفع بالمرئيات إلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة كل ما يُستجد بشأن هذه الاجتماعات، وشرح وتوضيح آليات الاستفادة من هذه المبادرات.