"كورونا" يرفع عدد مصابيه في المغرب إلى 57.085

تسجيل 1.221 حالة خلال 24 ساعة

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1.221 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 57.085.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، أنها سجلت أيضًا 27 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1.011.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 41.901.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14.173، من بينها 183 حالة خطيرة.