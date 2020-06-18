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استكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 4 أغسطس.. تعرف على التفاصيل

مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد

رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على ما توليه من اهتمام بالغ بصحة وسلامة المواطن والمقيم، من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية بمتابعة انتشار ومواجهة فيروس كورونا المستجد ودعمها لجميع المجالات والأنشطة؛ حرصاً على تقليص الآثار المترتبة على هذه الجائحة.

وثمنت الرابطة جهود الأمير عبدالعـزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة ووضعه سلامة جميع الرياضيين كأولوية قصوى، من خلال الدليل الإرشادي الذي أعلنته الوزارة أخيراً الذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية، وذلك استعداداً لعودة النشاط الرياضي بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا الجديد.

من جهتها، حددت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وستستكمل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي (2019-2020م)، من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020م على أن تختتم يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020م، بينما سيكون انطلاق الموسم الرياضي المقبل (2020-2021م) من المسابقة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020م.

وستستأنف مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي الحالي من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020م، وتختتم يوم الأحد 20 سبتمبر 2020م، على أن ينطلق الموسم الرياضي المقبل (2020-2021م) من المسابقة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020م.

وأوضحت اللجنة أنها ستُعلن جدولة ومواعيد الجولات المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020م مطلع الأسبوع المقبل.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 4 أغسطس.. تعرف على التفاصيل
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رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على ما توليه من اهتمام بالغ بصحة وسلامة المواطن والمقيم، من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية بمتابعة انتشار ومواجهة فيروس كورونا المستجد ودعمها لجميع المجالات والأنشطة؛ حرصاً على تقليص الآثار المترتبة على هذه الجائحة.

وثمنت الرابطة جهود الأمير عبدالعـزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة ووضعه سلامة جميع الرياضيين كأولوية قصوى، من خلال الدليل الإرشادي الذي أعلنته الوزارة أخيراً الذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية، وذلك استعداداً لعودة النشاط الرياضي بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا الجديد.

من جهتها، حددت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وستستكمل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي (2019-2020م)، من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020م على أن تختتم يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020م، بينما سيكون انطلاق الموسم الرياضي المقبل (2020-2021م) من المسابقة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020م.

وستستأنف مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي الحالي من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020م، وتختتم يوم الأحد 20 سبتمبر 2020م، على أن ينطلق الموسم الرياضي المقبل (2020-2021م) من المسابقة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020م.

وأوضحت اللجنة أنها ستُعلن جدولة ومواعيد الجولات المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020م مطلع الأسبوع المقبل.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
03:11 PM

استكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 4 أغسطس.. تعرف على التفاصيل

مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على ما توليه من اهتمام بالغ بصحة وسلامة المواطن والمقيم، من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية بمتابعة انتشار ومواجهة فيروس كورونا المستجد ودعمها لجميع المجالات والأنشطة؛ حرصاً على تقليص الآثار المترتبة على هذه الجائحة.

وثمنت الرابطة جهود الأمير عبدالعـزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة ووضعه سلامة جميع الرياضيين كأولوية قصوى، من خلال الدليل الإرشادي الذي أعلنته الوزارة أخيراً الذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية، وذلك استعداداً لعودة النشاط الرياضي بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا الجديد.

من جهتها، حددت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وستستكمل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي (2019-2020م)، من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020م على أن تختتم يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020م، بينما سيكون انطلاق الموسم الرياضي المقبل (2020-2021م) من المسابقة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020م.

وستستأنف مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي الحالي من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020م، وتختتم يوم الأحد 20 سبتمبر 2020م، على أن ينطلق الموسم الرياضي المقبل (2020-2021م) من المسابقة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020م.

وأوضحت اللجنة أنها ستُعلن جدولة ومواعيد الجولات المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020م مطلع الأسبوع المقبل.

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