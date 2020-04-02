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حالة وفاة و5 إصابات في انهيار سور فيلا بـ"قيروان الرياض"

الدفاع المدني باشر الحادثة.. وقال: تحت الإنشاء ووقع أثناء العمل

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل.

وقد أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالة وفاة واحدة.

الدفاع المدني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة وفاة و5 إصابات في انهيار سور فيلا بـ"قيروان الرياض"
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل.

وقد أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالة وفاة واحدة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:16 PM

حالة وفاة و5 إصابات في انهيار سور فيلا بـ"قيروان الرياض"

الدفاع المدني باشر الحادثة.. وقال: تحت الإنشاء ووقع أثناء العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
14,570

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل.

وقد أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالة وفاة واحدة.

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