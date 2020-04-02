حالة وفاة و5 إصابات في انهيار سور فيلا بـ"قيروان الرياض"

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل.
وقد أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالة وفاة واحدة.
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل.
وقد أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالة وفاة واحدة.الدفاع المدني الرياض
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل.
وقد أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالة وفاة واحدة.
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث انهيار سور فيلا تحت الإنشاء بحي القيروان أثناء العمل.
وقد أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالة وفاة واحدة.