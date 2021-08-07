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لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل خروجها من ميناء بيروت

تحتوي على مليونَيْ حبة كبتاجون وطنَّيْ "حشيش"

أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم "السبت"، تهريب أكثر من مليونَيْ حبة كبتاجون مخدرة، وطنَّيْنِ من الحشيش، كانت في طريقها للخارج عبر مرفأ بيروت، خلال عملية نوعية أدت إلى توقيف 3 متورطين.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يجري التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.

وبيّنت أن شعبة المعلومات كثفت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "مرسيدس أكتروز"، على متنها 3 مولدات كهربائية.

وأضافت أن الشعبة حدّدت هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، ومن بينهم مواطنون لبنانيون ومواطن سوري.

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لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل خروجها من ميناء بيروت
سبق

أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم "السبت"، تهريب أكثر من مليونَيْ حبة كبتاجون مخدرة، وطنَّيْنِ من الحشيش، كانت في طريقها للخارج عبر مرفأ بيروت، خلال عملية نوعية أدت إلى توقيف 3 متورطين.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يجري التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.

وبيّنت أن شعبة المعلومات كثفت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "مرسيدس أكتروز"، على متنها 3 مولدات كهربائية.

وأضافت أن الشعبة حدّدت هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، ومن بينهم مواطنون لبنانيون ومواطن سوري.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:16 PM

لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات قبل خروجها من ميناء بيروت

تحتوي على مليونَيْ حبة كبتاجون وطنَّيْ "حشيش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم "السبت"، تهريب أكثر من مليونَيْ حبة كبتاجون مخدرة، وطنَّيْنِ من الحشيش، كانت في طريقها للخارج عبر مرفأ بيروت، خلال عملية نوعية أدت إلى توقيف 3 متورطين.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن عملية يجري التحضير لها لتهريب كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.

وبيّنت أن شعبة المعلومات كثفت استقصاءاتها وتحرّياتها، وتمكّنت من تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "مرسيدس أكتروز"، على متنها 3 مولدات كهربائية.

وأضافت أن الشعبة حدّدت هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، ومن بينهم مواطنون لبنانيون ومواطن سوري.

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