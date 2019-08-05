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شاهد .. بهذه الكلمات شكر حاج أردني شاباً بعد "تطويفه وتسعيته" مجاناً

بدا مقعداً كما أظهره مقطع الفيديو .. وجهود "شباب مكة في خدمتك" تتواصل

عبّر مُسِنٌّ أردني، عن شكره وتقديره لأحد الشباب بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً، ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك"؛ التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.

وأظهر مقطع الفيديو، الحاج الأردني ويبدو مقعداً عن الحركة، وهو يقدّم شكره وامتنانه لمَن ساعده وأعانه على الطواف والسعي؛ سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحمي شباب المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لضيوف الرحمن.

يُشار إلى أن برنامج "خدمة الطائفين"، الذي يقدمه عددٌ من شباب مكة، يعمل على "تطويف" كِبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة و"تسعيتهم" مجاناً، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، ويستفيد منه عددٌ كبيرٌ من حجاج بيت الله الحرام هذه الأيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. بهذه الكلمات شكر حاج أردني شاباً بعد "تطويفه وتسعيته" مجاناً
سبق

عبّر مُسِنٌّ أردني، عن شكره وتقديره لأحد الشباب بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً، ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك"؛ التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.

وأظهر مقطع الفيديو، الحاج الأردني ويبدو مقعداً عن الحركة، وهو يقدّم شكره وامتنانه لمَن ساعده وأعانه على الطواف والسعي؛ سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحمي شباب المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لضيوف الرحمن.

يُشار إلى أن برنامج "خدمة الطائفين"، الذي يقدمه عددٌ من شباب مكة، يعمل على "تطويف" كِبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة و"تسعيتهم" مجاناً، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، ويستفيد منه عددٌ كبيرٌ من حجاج بيت الله الحرام هذه الأيام.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:14 AM

شاهد .. بهذه الكلمات شكر حاج أردني شاباً بعد "تطويفه وتسعيته" مجاناً

بدا مقعداً كما أظهره مقطع الفيديو .. وجهود "شباب مكة في خدمتك" تتواصل

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
4
2,694

عبّر مُسِنٌّ أردني، عن شكره وتقديره لأحد الشباب بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً، ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك"؛ التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.

وأظهر مقطع الفيديو، الحاج الأردني ويبدو مقعداً عن الحركة، وهو يقدّم شكره وامتنانه لمَن ساعده وأعانه على الطواف والسعي؛ سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يحمي شباب المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لضيوف الرحمن.

يُشار إلى أن برنامج "خدمة الطائفين"، الذي يقدمه عددٌ من شباب مكة، يعمل على "تطويف" كِبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة و"تسعيتهم" مجاناً، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، ويستفيد منه عددٌ كبيرٌ من حجاج بيت الله الحرام هذه الأيام.

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