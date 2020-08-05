ضبط 1,428 مخالفة لمنشآت تجارية في المملكة

خلال جولات الرقابة الميدانية لفرق وزارة التجارة

تمكنت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة من ضبط 1,428 مخالفة على منشآت تجارية، لعدم وضعها بطاقات سعر على المنتجات، واختلاف سعر الرف عن صندوق المحاسب.

وقال متحدث التجارة أحمد الحسين، إن "رجال الرقابة الميدانية تمكنوا من ضبط 1,428 مخالفة على عدد من المنشآت التجارية".