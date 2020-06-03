النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

مع العودة للمساجد.. "الإسلامية" تبث 39.5 مليون رسالة توعوية للمصلين

تضمنت تعليمات ونصائح لحمايتهم والحرص على سلامتهم من كورونا

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 39.5 مليون رسالة نصية عبر شركة الاتصالات السعودية، تضمّنت التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد؛ إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتحها الأحد الماضي.

وتضمنت الرسائل التوعوية عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية، كما قدمت شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات السعودية على تعاونها في بث الرسائل بالمجان لمشتركيها.

إلى هذا، كثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الصلاة في المساجد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مع العودة للمساجد.. "الإسلامية" تبث 39.5 مليون رسالة توعوية للمصلين
سبق

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 39.5 مليون رسالة نصية عبر شركة الاتصالات السعودية، تضمّنت التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد؛ إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتحها الأحد الماضي.

وتضمنت الرسائل التوعوية عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية، كما قدمت شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات السعودية على تعاونها في بث الرسائل بالمجان لمشتركيها.

إلى هذا، كثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:01 PM

مع العودة للمساجد.. "الإسلامية" تبث 39.5 مليون رسالة توعوية للمصلين

تضمنت تعليمات ونصائح لحمايتهم والحرص على سلامتهم من كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
439

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 39.5 مليون رسالة نصية عبر شركة الاتصالات السعودية، تضمّنت التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد؛ إنفاذاً لأمر السامي الكريم بفتحها الأحد الماضي.

وتضمنت الرسائل التوعوية عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مع بدء إعادة فتح المساجد والمتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء في إطار المساهمة المجتمعية من الشركات الوطنية، كما قدمت شكرها وتقديرها لشركة الاتصالات السعودية على تعاونها في بث الرسائل بالمجان لمشتركيها.

إلى هذا، كثفت الوزارة حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة تزامنا مع إعادة فتح المساجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,177
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,860

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة