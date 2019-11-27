النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخطّاف" تروي تجربة الكتابة القصصية والتدوين الصوتي

أمام رواق الكلمات بـ"أدبي الشرقية"

نظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، ثالث لقاءات "رواق كلمات" الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة، مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وقد استضاف النادي الإعلامية والروائية إيمان الخطّاف؛ للحديث عن "الكتابة القصصية والتدوين الصوتي"، وقدمته منسقة الرواق منيرة الهاجري.

واستعرضت "الخطّاف" خلال اللقاء، فن كتابة ورواية القصص، قائلة: كلنا "رواة بالفطرة"، على اعتبار أن القصة بمعناها تأخذ أشكالًا وأبعادًا مختلفة، وعرضت نماذجَ متنوعة لفتيات وشبان سعوديين توجهوا لصناعة المحتوى الثقافي المسموع في تطبيقات التدوينات الصوتية "البودكاست"، ممن سبق والتقتهم وحاورتهم للوقوف على خبايا هذه التجارب اللافتة. وشددت على أن المحتوى الثقافي العربي ما زال يعاني من شحّ كبير، وبخاصة للمواد الصوتية المسموعة.

كشفت "الخطّاف" خلال اللقاء، تجربتها مع "بودكاست عنبر" الذي تعده وتقدمه، ويخرجه المخرج السعودي المثنى كتبي؛ حيث تجاوز عدد مستمعيه حدود الـ11 ألف مستمع، بالرغم من حداثته وقلة عدد حلقاته.

وأجابت "الخطّاف" خلال المداخلات والأسئلة حول ما يميّز الكتابة القصصية للمادة المسموعة، وكيفية إطلاق بودكاست ثقافي، والمعدات اللازمة، وآلية التسجيل الاحترافي، وحفظ الحقوق الأدبية للمواد الصوتية، والمهارات اللازمة لدخول هذا المجال.

وفي الختام تم تكريم "الخطّاف" من المشرفة العامة على الرواق ورئيسة اللجنة النسائية في النادي، أحلام المنصور؛ حيث تسلمت إيمان الخطاف شهادة تقدير لمشاركتها في برنامج الرواق ومجموعة من إصدارات النادي.

نادي المنطقة الشرقية الأدبي رواق كلمات

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"الخطّاف" تروي تجربة الكتابة القصصية والتدوين الصوتي
سبق

نظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، ثالث لقاءات "رواق كلمات" الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة، مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وقد استضاف النادي الإعلامية والروائية إيمان الخطّاف؛ للحديث عن "الكتابة القصصية والتدوين الصوتي"، وقدمته منسقة الرواق منيرة الهاجري.

واستعرضت "الخطّاف" خلال اللقاء، فن كتابة ورواية القصص، قائلة: كلنا "رواة بالفطرة"، على اعتبار أن القصة بمعناها تأخذ أشكالًا وأبعادًا مختلفة، وعرضت نماذجَ متنوعة لفتيات وشبان سعوديين توجهوا لصناعة المحتوى الثقافي المسموع في تطبيقات التدوينات الصوتية "البودكاست"، ممن سبق والتقتهم وحاورتهم للوقوف على خبايا هذه التجارب اللافتة. وشددت على أن المحتوى الثقافي العربي ما زال يعاني من شحّ كبير، وبخاصة للمواد الصوتية المسموعة.

كشفت "الخطّاف" خلال اللقاء، تجربتها مع "بودكاست عنبر" الذي تعده وتقدمه، ويخرجه المخرج السعودي المثنى كتبي؛ حيث تجاوز عدد مستمعيه حدود الـ11 ألف مستمع، بالرغم من حداثته وقلة عدد حلقاته.

وأجابت "الخطّاف" خلال المداخلات والأسئلة حول ما يميّز الكتابة القصصية للمادة المسموعة، وكيفية إطلاق بودكاست ثقافي، والمعدات اللازمة، وآلية التسجيل الاحترافي، وحفظ الحقوق الأدبية للمواد الصوتية، والمهارات اللازمة لدخول هذا المجال.

وفي الختام تم تكريم "الخطّاف" من المشرفة العامة على الرواق ورئيسة اللجنة النسائية في النادي، أحلام المنصور؛ حيث تسلمت إيمان الخطاف شهادة تقدير لمشاركتها في برنامج الرواق ومجموعة من إصدارات النادي.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:40 PM

"الخطّاف" تروي تجربة الكتابة القصصية والتدوين الصوتي

أمام رواق الكلمات بـ"أدبي الشرقية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
96

نظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، ثالث لقاءات "رواق كلمات" الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة، مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وقد استضاف النادي الإعلامية والروائية إيمان الخطّاف؛ للحديث عن "الكتابة القصصية والتدوين الصوتي"، وقدمته منسقة الرواق منيرة الهاجري.

واستعرضت "الخطّاف" خلال اللقاء، فن كتابة ورواية القصص، قائلة: كلنا "رواة بالفطرة"، على اعتبار أن القصة بمعناها تأخذ أشكالًا وأبعادًا مختلفة، وعرضت نماذجَ متنوعة لفتيات وشبان سعوديين توجهوا لصناعة المحتوى الثقافي المسموع في تطبيقات التدوينات الصوتية "البودكاست"، ممن سبق والتقتهم وحاورتهم للوقوف على خبايا هذه التجارب اللافتة. وشددت على أن المحتوى الثقافي العربي ما زال يعاني من شحّ كبير، وبخاصة للمواد الصوتية المسموعة.

كشفت "الخطّاف" خلال اللقاء، تجربتها مع "بودكاست عنبر" الذي تعده وتقدمه، ويخرجه المخرج السعودي المثنى كتبي؛ حيث تجاوز عدد مستمعيه حدود الـ11 ألف مستمع، بالرغم من حداثته وقلة عدد حلقاته.

وأجابت "الخطّاف" خلال المداخلات والأسئلة حول ما يميّز الكتابة القصصية للمادة المسموعة، وكيفية إطلاق بودكاست ثقافي، والمعدات اللازمة، وآلية التسجيل الاحترافي، وحفظ الحقوق الأدبية للمواد الصوتية، والمهارات اللازمة لدخول هذا المجال.

وفي الختام تم تكريم "الخطّاف" من المشرفة العامة على الرواق ورئيسة اللجنة النسائية في النادي، أحلام المنصور؛ حيث تسلمت إيمان الخطاف شهادة تقدير لمشاركتها في برنامج الرواق ومجموعة من إصدارات النادي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,179
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,675
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,051
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,410

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة