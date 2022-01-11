النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تظاهرة ثقافية اقتصادية.. انطلاق مهرجان "البن الخولاني" 22 يناير

بالتزامن مع عام القهوة السعودية ويتضمن أكثر من 50 فعالية يومية

كشف محافظ الداير نايف بن لبدة، المشرف العام على مهرجان البن الخولاني السعودي في نسخته التاسعة؛ أن اللجان المنظمة وكافة الجهات المشاركة تعمل على قدم وساق منذ وقت مبكر لتكون جاهزة مع انطلاق المهرجان، الذي سينطلق في الـ 22 من يناير الجاري.

وأكد "ابن لبدة" أن المهرجان يحظى بدعم ورعاية من أمير منطقة جازان، ونائبه، كل عام، موضحاً أن نسخة هذا العام ستكون مختلفة وفريدة من نوعها؛ لتزامنها مع عام القهوة السعودية الذي أطلقته وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد في هذه النسخة أكثر من 50 فعالية يومية، إضافة للقافلة الزراعية التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة في منطقة جازان، مؤكداً أن المهرجان هو تظاهرة ثقافية اقتصادية، وأن الفعاليات تتنوع ما بين تراثية ورياضية وشعبية، إضافة إلى مشاركة مزارعي البن ومعارض الجهات الحكومية والفنية، وغيرها من الجهات التي ستكون حاضرة في المهرجان، ومؤكداً أن الجميع يعملون بكل الطاقات للظهور بمظهر يليق بالمناسبة والحدث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تظاهرة ثقافية اقتصادية.. انطلاق مهرجان "البن الخولاني" 22 يناير
سبق

كشف محافظ الداير نايف بن لبدة، المشرف العام على مهرجان البن الخولاني السعودي في نسخته التاسعة؛ أن اللجان المنظمة وكافة الجهات المشاركة تعمل على قدم وساق منذ وقت مبكر لتكون جاهزة مع انطلاق المهرجان، الذي سينطلق في الـ 22 من يناير الجاري.

وأكد "ابن لبدة" أن المهرجان يحظى بدعم ورعاية من أمير منطقة جازان، ونائبه، كل عام، موضحاً أن نسخة هذا العام ستكون مختلفة وفريدة من نوعها؛ لتزامنها مع عام القهوة السعودية الذي أطلقته وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد في هذه النسخة أكثر من 50 فعالية يومية، إضافة للقافلة الزراعية التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة في منطقة جازان، مؤكداً أن المهرجان هو تظاهرة ثقافية اقتصادية، وأن الفعاليات تتنوع ما بين تراثية ورياضية وشعبية، إضافة إلى مشاركة مزارعي البن ومعارض الجهات الحكومية والفنية، وغيرها من الجهات التي ستكون حاضرة في المهرجان، ومؤكداً أن الجميع يعملون بكل الطاقات للظهور بمظهر يليق بالمناسبة والحدث.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:50 AM

تظاهرة ثقافية اقتصادية.. انطلاق مهرجان "البن الخولاني" 22 يناير

بالتزامن مع عام القهوة السعودية ويتضمن أكثر من 50 فعالية يومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
0
402

كشف محافظ الداير نايف بن لبدة، المشرف العام على مهرجان البن الخولاني السعودي في نسخته التاسعة؛ أن اللجان المنظمة وكافة الجهات المشاركة تعمل على قدم وساق منذ وقت مبكر لتكون جاهزة مع انطلاق المهرجان، الذي سينطلق في الـ 22 من يناير الجاري.

وأكد "ابن لبدة" أن المهرجان يحظى بدعم ورعاية من أمير منطقة جازان، ونائبه، كل عام، موضحاً أن نسخة هذا العام ستكون مختلفة وفريدة من نوعها؛ لتزامنها مع عام القهوة السعودية الذي أطلقته وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد في هذه النسخة أكثر من 50 فعالية يومية، إضافة للقافلة الزراعية التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة في منطقة جازان، مؤكداً أن المهرجان هو تظاهرة ثقافية اقتصادية، وأن الفعاليات تتنوع ما بين تراثية ورياضية وشعبية، إضافة إلى مشاركة مزارعي البن ومعارض الجهات الحكومية والفنية، وغيرها من الجهات التي ستكون حاضرة في المهرجان، ومؤكداً أن الجميع يعملون بكل الطاقات للظهور بمظهر يليق بالمناسبة والحدث.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة