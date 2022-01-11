تظاهرة ثقافية اقتصادية.. انطلاق مهرجان "البن الخولاني" 22 يناير

بالتزامن مع عام القهوة السعودية ويتضمن أكثر من 50 فعالية يومية

كشف محافظ الداير نايف بن لبدة، المشرف العام على مهرجان البن الخولاني السعودي في نسخته التاسعة؛ أن اللجان المنظمة وكافة الجهات المشاركة تعمل على قدم وساق منذ وقت مبكر لتكون جاهزة مع انطلاق المهرجان، الذي سينطلق في الـ 22 من يناير الجاري.

وأكد "ابن لبدة" أن المهرجان يحظى بدعم ورعاية من أمير منطقة جازان، ونائبه، كل عام، موضحاً أن نسخة هذا العام ستكون مختلفة وفريدة من نوعها؛ لتزامنها مع عام القهوة السعودية الذي أطلقته وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد في هذه النسخة أكثر من 50 فعالية يومية، إضافة للقافلة الزراعية التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة في منطقة جازان، مؤكداً أن المهرجان هو تظاهرة ثقافية اقتصادية، وأن الفعاليات تتنوع ما بين تراثية ورياضية وشعبية، إضافة إلى مشاركة مزارعي البن ومعارض الجهات الحكومية والفنية، وغيرها من الجهات التي ستكون حاضرة في المهرجان، ومؤكداً أن الجميع يعملون بكل الطاقات للظهور بمظهر يليق بالمناسبة والحدث.