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"الشؤون الإسلامية" بالرياض تنظم الملتقى النسائي الأول بالدوادمي "عن بعد"

يتضمن محاضرات لتقوية الأخوة الإسلامية وتوثيق صلات المجتمع النسائي

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الملتقى الدعوي النسائي الأول بمحافظة الدوادمي، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 15 ربيع الأول لعام 1442هـ، حيث تقدمه عدد من الداعيات من خلال البث المباشر عبر تطبيق "زوم".

ويتضمن الملتقى بث محاضرات تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية، وتوثيق الصلة بين المجتمع النسائي من خلال ملتقيات منتظمة ومستويات علمية متفاوتة تحتضن فئات المجتمع كافة.

وينطلق الملتقى يوم الجمعة بمحاضرة بعنوان "تربية الأبناء على هدية الشريعة" في تمام الساعة السادسة مساءً، واشتملت المحاضرات على مواضيع مختلفة منها "الاعتصام بالكتاب والسنة، وتحقيق التوحيد، وأنواع التوحيد، والدعاء وفضله وآدابه، وأهمية لزوم جماعة المسلمين، وصفة صلاة النبي".

وتأتي إقامة هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها الوزارة في إطار تفعيل مشاركة الداعيات المؤهلات؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" بالرياض تنظم الملتقى النسائي الأول بالدوادمي "عن بعد"
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الملتقى الدعوي النسائي الأول بمحافظة الدوادمي، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 15 ربيع الأول لعام 1442هـ، حيث تقدمه عدد من الداعيات من خلال البث المباشر عبر تطبيق "زوم".

ويتضمن الملتقى بث محاضرات تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية، وتوثيق الصلة بين المجتمع النسائي من خلال ملتقيات منتظمة ومستويات علمية متفاوتة تحتضن فئات المجتمع كافة.

وينطلق الملتقى يوم الجمعة بمحاضرة بعنوان "تربية الأبناء على هدية الشريعة" في تمام الساعة السادسة مساءً، واشتملت المحاضرات على مواضيع مختلفة منها "الاعتصام بالكتاب والسنة، وتحقيق التوحيد، وأنواع التوحيد، والدعاء وفضله وآدابه، وأهمية لزوم جماعة المسلمين، وصفة صلاة النبي".

وتأتي إقامة هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها الوزارة في إطار تفعيل مشاركة الداعيات المؤهلات؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
03:14 PM

"الشؤون الإسلامية" بالرياض تنظم الملتقى النسائي الأول بالدوادمي "عن بعد"

يتضمن محاضرات لتقوية الأخوة الإسلامية وتوثيق صلات المجتمع النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الملتقى الدعوي النسائي الأول بمحافظة الدوادمي، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 15 ربيع الأول لعام 1442هـ، حيث تقدمه عدد من الداعيات من خلال البث المباشر عبر تطبيق "زوم".

ويتضمن الملتقى بث محاضرات تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية، وتوثيق الصلة بين المجتمع النسائي من خلال ملتقيات منتظمة ومستويات علمية متفاوتة تحتضن فئات المجتمع كافة.

وينطلق الملتقى يوم الجمعة بمحاضرة بعنوان "تربية الأبناء على هدية الشريعة" في تمام الساعة السادسة مساءً، واشتملت المحاضرات على مواضيع مختلفة منها "الاعتصام بالكتاب والسنة، وتحقيق التوحيد، وأنواع التوحيد، والدعاء وفضله وآدابه، وأهمية لزوم جماعة المسلمين، وصفة صلاة النبي".

وتأتي إقامة هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها الوزارة في إطار تفعيل مشاركة الداعيات المؤهلات؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة.

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