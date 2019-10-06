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غداً.. سحب قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تُجرى في الحادية عشرة من صباح الغد قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد القدم.

وأوضحت لجنة المسابقات أنه تم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين؛ يضم الأول فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي.

فيما سيضم المستوى الثاني بقية فرق دوري الأولى ودوري الدرجة الثانية والأربعة الفرق المتأهلة من دوري الثالثة؛ وهي: "طويق، عكاظ، اللواء، طبرجل".

هذا وستلعب مباريات هذا الدور على أرض الفرق التي يُسحب اسمها أولاً، على أن تجرى قرعة الأدوار المتقدمة شهر ديسمبر.

كأس خادم الحرمين الشريفين لجنة المسابقات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. سحب قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
سبق

تُجرى في الحادية عشرة من صباح الغد قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد القدم.

وأوضحت لجنة المسابقات أنه تم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين؛ يضم الأول فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي.

فيما سيضم المستوى الثاني بقية فرق دوري الأولى ودوري الدرجة الثانية والأربعة الفرق المتأهلة من دوري الثالثة؛ وهي: "طويق، عكاظ، اللواء، طبرجل".

هذا وستلعب مباريات هذا الدور على أرض الفرق التي يُسحب اسمها أولاً، على أن تجرى قرعة الأدوار المتقدمة شهر ديسمبر.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
06:54 PM

غداً.. سحب قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُجرى في الحادية عشرة من صباح الغد قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد القدم.

وأوضحت لجنة المسابقات أنه تم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين؛ يضم الأول فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في الموسم الماضي.

فيما سيضم المستوى الثاني بقية فرق دوري الأولى ودوري الدرجة الثانية والأربعة الفرق المتأهلة من دوري الثالثة؛ وهي: "طويق، عكاظ، اللواء، طبرجل".

هذا وستلعب مباريات هذا الدور على أرض الفرق التي يُسحب اسمها أولاً، على أن تجرى قرعة الأدوار المتقدمة شهر ديسمبر.

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