إيطاليا تسجِّل 602 حالة وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا

كشفت السلطات الإيطالية عن تسجيل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
يأتي هذا في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.
كشفت السلطات الإيطالية عن تسجيل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
يأتي هذا في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.
فيروس كورونا الجديد
كشفت السلطات الإيطالية عن تسجيل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
يأتي هذا في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.
كشفت السلطات الإيطالية عن تسجيل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.
يأتي هذا في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.