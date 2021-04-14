إيطاليا تسجِّل 602 حالة وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا

في أدنى معدل يومي للإصابات

كشفت السلطات الإيطالية عن تسجيل 602 وفاة و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

يأتي هذا في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.



