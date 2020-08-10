بعد المماطلة.. "موارد بشرية جامعة حائل" تتوعد منسوبيها بالحرمان من الترقية

الموظفون المتضررون يؤكدون أنهم حاولوا تحديث البيانات ولكن قوبلوا بـ"التعنت"

أكدت إدارة الموارد البشرية بجامعة حائل، من خلال تعميم عاجل وعالي الأهمية لجميع منسوبي الجامعة، أهمية سرعة إنهاء إجراءات تحديث بياناتهم عبر منصة "بياناتي".

وتوعدت الإدارة من لم يحدِّث بياناته بالمنع من الدخول في المنافسة في محاضر الترقيات، والتي سوف تتم عبر منصة "مسار" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما لم تُحدِّد الإدارة موعدا لذلك في تعميمها.

من جانبهم، قال عدد من الموظفين إنهم تقدموا بطلب التحديث منذ أكثر من عام إلا أن طلبهم ما زال "تحت الإجراء/ الجهة"، مشيرين إلى أن إدارة الموارد البشرية تطلب التحديث وتعد بالحرمان من الترقية.

وناشد الموظفون رئيس الجامعة، إنصافهم، وإلزام الموارد البشرية بالجامعة بالعمل على اعتماد طلباتهم المتعلقة لأكثر من عام ليتسنى لهم الدخول في المنافسة في محضر الترقيات القادم.

وقال بعض الموظفين إنهم قاموا بمراجعة الموارد البشرية بالجامعة بشأن اعتماد طلباتهم فيما تم إفادتهم بأن ذلك يتطلب مزيداً من الوقت للاطلاع على ملف كل موظف ومطابقته، ومن ثم اعتماد الطلب أو رفضه للتعديل من قِبل الموظف.

وتساءل الموظفون المتضررون: أيُعقل أن يحتاج اعتماد الطلب أكثر من عام لعدد موظفي الجامعة الذي لا يتجاوز الـ 2000 موظف.

وتساءل الموظفون الذين تقدموا بطلب اعتماد التحديث قبل إجازة عيد الأضحى الماضي: بما أن زملاء لنا تقدموا منذ عام لاعتماد الطلب، ولم يتم اعتماد طلبهم حتى الآن، فهل سيتم اعتماد الطلبات عام 1445هـ كحد أقرب مُحتمل؟!

وأشاروا إلى أنهم سيُحرمون الدخول في منافسات الترقية لأربعة أعوام على الأقل.

وقال الشاكون: وصلتنا أكثر من ثلاثة تعاميم بهذا الشأن واطلعنا مديرينا عليها إلا أننا لا نعلم ما الذي سنفعله؟ هل ستُلقي إدارة الموارد البشرية باللوم علينا بعد فوات الأوان بعدم دخولنا لمنافسات الترقية؟ وهي من تسببت في ذلك.

واختتم الموظفون حديثهم "عبر "سبق" بالقول: أملُنا بالله ثم برئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم على أن يتم إنهاء المعاناة التي لا نملك لها حلا ولا حولا ولا قوة إلا بالله ثم بمعاليه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باحث في الإطار القانوني للموارد البشرية لـ"سبق": يحق لجميع الموظفين الذين تقدموا بطلباتهم المستحقين للترقية قبل تاريخ محضر الترقية الذي سيتم عبر منصة "مسار" بعد تاريخ التعميم المطالبة بأحقية مفاضلتهم بين المتنافسين والتقدم في خطاب جماعي أو فردي لرئيس الجامعة وفي حالة عدم رده أو عدم الإنصاف، يمكن التقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف: في حالة عدم الرد أو عدم الإنصاف يمكن التقدم إلى ديوان المظالم ممثلاً بالمحكمة الإدارية بالمنطقة ويُفضّل وقتها تقدم كل فرد بمظلمته، على أن يُراعى في ذلك المدد النظامية الممنوحة لكل جهة كحق لها في الرد.