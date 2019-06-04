النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخارجية البريطانية": نقف إلى جانب المسلمين لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا

لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرّض على الكراهية والخوف

قالت وزارة الخارجية البريطانية: إننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا.

جاء ذلك في تغريدتين للوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وقالت الوزارة: "شهدنا هذه السنة أعمالاً إرهابية استهدفت المسلمين بينما كانوا يصلّون بدور العبادة أو يمضون بحياتهم اليومية. لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرض على الكراهية والخوف، وإننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا".

وتابعت الخارجية البريطانية القول: "خلال شهر رمضان تشارك المسلمون بالمملكة المتحدة ممارساتهم المقدسة مع جيرانهم -من جميع الأديان– عمل البر بالمجتمع المحلي، وإعداد الطعام لكبار السن وإفطار معاً بنهاية يوم الصوم. وشهد خلال رمضان، كما بالكثير من أوقات السنة، أفضل القيم التي توحدنا: التسامح والاحترام".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الخارجية البريطانية": نقف إلى جانب المسلمين لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا
سبق

قالت وزارة الخارجية البريطانية: إننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا.

جاء ذلك في تغريدتين للوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وقالت الوزارة: "شهدنا هذه السنة أعمالاً إرهابية استهدفت المسلمين بينما كانوا يصلّون بدور العبادة أو يمضون بحياتهم اليومية. لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرض على الكراهية والخوف، وإننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا".

وتابعت الخارجية البريطانية القول: "خلال شهر رمضان تشارك المسلمون بالمملكة المتحدة ممارساتهم المقدسة مع جيرانهم -من جميع الأديان– عمل البر بالمجتمع المحلي، وإعداد الطعام لكبار السن وإفطار معاً بنهاية يوم الصوم. وشهد خلال رمضان، كما بالكثير من أوقات السنة، أفضل القيم التي توحدنا: التسامح والاحترام".

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
05:21 PM

"الخارجية البريطانية": نقف إلى جانب المسلمين لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا

لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرّض على الكراهية والخوف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,535

قالت وزارة الخارجية البريطانية: إننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا.

جاء ذلك في تغريدتين للوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وقالت الوزارة: "شهدنا هذه السنة أعمالاً إرهابية استهدفت المسلمين بينما كانوا يصلّون بدور العبادة أو يمضون بحياتهم اليومية. لا مكان بمجتمعنا للفكر البغيض الذي يحرض على الكراهية والخوف، وإننا نقف إلى جانب المسلمين هنا في المملكة المتحدة وبأنحاء العالم؛ لمواجهة من يسعون لتدمير قيمنا".

وتابعت الخارجية البريطانية القول: "خلال شهر رمضان تشارك المسلمون بالمملكة المتحدة ممارساتهم المقدسة مع جيرانهم -من جميع الأديان– عمل البر بالمجتمع المحلي، وإعداد الطعام لكبار السن وإفطار معاً بنهاية يوم الصوم. وشهد خلال رمضان، كما بالكثير من أوقات السنة، أفضل القيم التي توحدنا: التسامح والاحترام".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,904

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة