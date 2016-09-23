قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن اليوم الوطني، يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق. وأضاف نائب وزير الدفاع القول في حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه يوم البطولة المتوارثة، والعزم المتجدد، يومٌ تضيئه سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء، وكل من دافع عن هذه الأرض بإخلاص.. حفظ الله قيادتنا وأدام على وطننا الأمن والاستقرار.

"خالد بن سلمان": اليوم الوطني يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-23 قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن اليوم الوطني، يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق.

وأضاف نائب وزير الدفاع القول في حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه يوم البطولة المتوارثة، والعزم المتجدد، يومٌ تضيئه سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء، وكل من دافع عن هذه الأرض بإخلاص.. حفظ الله قيادتنا وأدام على وطننا الأمن والاستقرار.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 04:07 PM

"خالد بن سلمان": اليوم الوطني يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق إنه يوم البطولة المتوارثة والعزم المتجدد تضيئه سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء





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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن اليوم الوطني، يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق.

وأضاف نائب وزير الدفاع القول في حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه يوم البطولة المتوارثة، والعزم المتجدد، يومٌ تضيئه سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء، وكل من دافع عن هذه الأرض بإخلاص.. حفظ الله قيادتنا وأدام على وطننا الأمن والاستقرار.