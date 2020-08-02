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شركة تستغل صورة واسم "فايز المالكي" للدعاية.. والفنان يستنجد لإيقافهم

في واقعة جديدة تضاف إلى مسلسل التضليل بالمشاهير للترويج لمنتجاتهم المجهولة

في واقعة جديدة وليست بالأولى، تفاجأ الفنان فايز المالكي، بإحدى الشركات تستغل صورته واسمه لعمل دعاية خاصة بها ولفت الانتباه وكذلك محاولة إيهام العملاء بمدى مصداقية الشركة.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها "المالكي"، وعبّر خلالها عن مدى استيائه من الشركة التي تستغل اسمه؛ محذرًا متابعيه من الوقوع في الخدعة؛ مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمليات نصب، طالبًا المساعدة في إيقافهم.

وانتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الترويج لشركات متعددة سواء للتداول عبر الإنترنت أو حتى شراء منتجاتهم مجهولة المصدر، ويتم استخدام صور وأسماء المشاهير في حملاتهم الدعائية دون علمهم؛ حتى يوقعوا الضحية في شباكهم.

وكانت وزارة التجارة، قد حذّرت المواطنين والمقيمين من سعي شركات "الفوركس" إلى الاحتيال والنصب عليهم، ونصحت الجميع عند التعامل مع المؤسسات المالية، أن يحرصوا على التأكد من أنها حاصلة على التراخيص اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة تستغل صورة واسم "فايز المالكي" للدعاية.. والفنان يستنجد لإيقافهم
سبق

في واقعة جديدة وليست بالأولى، تفاجأ الفنان فايز المالكي، بإحدى الشركات تستغل صورته واسمه لعمل دعاية خاصة بها ولفت الانتباه وكذلك محاولة إيهام العملاء بمدى مصداقية الشركة.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها "المالكي"، وعبّر خلالها عن مدى استيائه من الشركة التي تستغل اسمه؛ محذرًا متابعيه من الوقوع في الخدعة؛ مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمليات نصب، طالبًا المساعدة في إيقافهم.

وانتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الترويج لشركات متعددة سواء للتداول عبر الإنترنت أو حتى شراء منتجاتهم مجهولة المصدر، ويتم استخدام صور وأسماء المشاهير في حملاتهم الدعائية دون علمهم؛ حتى يوقعوا الضحية في شباكهم.

وكانت وزارة التجارة، قد حذّرت المواطنين والمقيمين من سعي شركات "الفوركس" إلى الاحتيال والنصب عليهم، ونصحت الجميع عند التعامل مع المؤسسات المالية، أن يحرصوا على التأكد من أنها حاصلة على التراخيص اللازمة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:55 PM

شركة تستغل صورة واسم "فايز المالكي" للدعاية.. والفنان يستنجد لإيقافهم

في واقعة جديدة تضاف إلى مسلسل التضليل بالمشاهير للترويج لمنتجاتهم المجهولة

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
5,243

في واقعة جديدة وليست بالأولى، تفاجأ الفنان فايز المالكي، بإحدى الشركات تستغل صورته واسمه لعمل دعاية خاصة بها ولفت الانتباه وكذلك محاولة إيهام العملاء بمدى مصداقية الشركة.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها "المالكي"، وعبّر خلالها عن مدى استيائه من الشركة التي تستغل اسمه؛ محذرًا متابعيه من الوقوع في الخدعة؛ مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمليات نصب، طالبًا المساعدة في إيقافهم.

وانتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الترويج لشركات متعددة سواء للتداول عبر الإنترنت أو حتى شراء منتجاتهم مجهولة المصدر، ويتم استخدام صور وأسماء المشاهير في حملاتهم الدعائية دون علمهم؛ حتى يوقعوا الضحية في شباكهم.

وكانت وزارة التجارة، قد حذّرت المواطنين والمقيمين من سعي شركات "الفوركس" إلى الاحتيال والنصب عليهم، ونصحت الجميع عند التعامل مع المؤسسات المالية، أن يحرصوا على التأكد من أنها حاصلة على التراخيص اللازمة.

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