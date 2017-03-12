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خادم الحرمين يستقبل "السلمي" بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لفترة ثانية

الملك أكد أهمية التصدي لظواهر التطرف وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنّأ خادم الحرمين الشريفين الدكتور "السلمي"؛ متمنيًا له المزيد من التوفيق في مهامه.

وأعرَبَ خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية؛ مؤكدًا أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

بدوره، عبّر الدكتور "السلمي" عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد؛ نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل "السلمي" بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لفترة ثانية
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنّأ خادم الحرمين الشريفين الدكتور "السلمي"؛ متمنيًا له المزيد من التوفيق في مهامه.

وأعرَبَ خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية؛ مؤكدًا أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

بدوره، عبّر الدكتور "السلمي" عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد؛ نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:23 PM

خادم الحرمين يستقبل "السلمي" بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لفترة ثانية

الملك أكد أهمية التصدي لظواهر التطرف وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنّأ خادم الحرمين الشريفين الدكتور "السلمي"؛ متمنيًا له المزيد من التوفيق في مهامه.

وأعرَبَ خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية؛ مؤكدًا أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

بدوره، عبّر الدكتور "السلمي" عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد؛ نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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