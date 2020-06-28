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تونس: تسجيل 4 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1168

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1168 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة، اليوم، حول الوضع الوبائي في تونس، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 242 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1025 حالة، وذلك بالتزامن مع وجود 93 إصابة لا تزال حاملة للفيروس.

ولفت النظر إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 50 شخصًا.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: تسجيل 4 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1168 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة، اليوم، حول الوضع الوبائي في تونس، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 242 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1025 حالة، وذلك بالتزامن مع وجود 93 إصابة لا تزال حاملة للفيروس.

ولفت النظر إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 50 شخصًا.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
08:23 AM

تونس: تسجيل 4 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1168

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1168 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة، اليوم، حول الوضع الوبائي في تونس، بأن الإصابات الجديدة المكتشفة تمت إثر إجراء 242 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1025 حالة، وذلك بالتزامن مع وجود 93 إصابة لا تزال حاملة للفيروس.

ولفت النظر إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 50 شخصًا.

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