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البلدية تنتشل مواطناً جرف سيارته السيل.. ومطالب بـ"مركز دفاع مدني"

طرق سبت الجارة الأكثر خطورة لوجود عدد من المزلقانات تقطع الطرق

ساهمت سرعة تدخل بلدية سبت الجارة في إنقاذ طالب جامعي، بعدما جرف سيل وادي الجارة شرق القنفذة سيارته الجيب أثناء محاولته عبور المزلقان بعد عودته من الكلية إلى منزله، حيث جرفت قوة السيل مركبته، وبقيت تعوم داخل مجرى الوادي لمسافة واحد كيلومتر تقريباً وسط المياه.

وتمكن شيول البلدية من سرعة التدخل وانتشاله قبل أن تتعرض سيارته للانقلاب داخل المياه، وكانت مراكز شرق محافظة القنفذة تعرضت من بعد ظهر اليوم الاثنين لأمطار غزيرة، سال على أثرها جميع الأودية والشعاب بمركز سبت الجارة وثلاثاء بني عيسى.

وتسبب جريان الأودية في قطع عدد من الطرق وتوقف الحركة المرورية بها لأكثر من ست ساعات بعدما طمرت مياه السيول المزلقانات التي تمر عبرها الطرق؛ ما اضطر شرطة سبت الجارة بقيادة مدير المخفر عبدالله علي العيسي وعدد من فرق الدفاع المدني لإيقاف الحركة المرورية بأكثر من ثلاث طرق، أهمها الطريق الرابط بين القنفذة وعسير حفاظاً على حياة المسافرين لحين تأمين تلك الطرق التي تعرض أحدها في وقت سابق للانهيار لأنه كان عبارة عن تحويلة مؤقتة لحين إكمال إنشاء كبري بالوادي.

وتعد الطرق التي تمر بمركز سبت الجارة من أخطر الطرق بمحافظة القنفذة لأنه يتخللها أكثر من 10مزلقانات سرعان ما تصبح خطراً يحدق بالمسافرين وقت هطول الأمطار، ما يجعل وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة من الضروريات لسرعة التدخل ومباشرة حوادث الغرق وتأمين وإقفال تلك الطرق وقت جريان الأودية، وإيجاد بشكل عاجل مركز موسمي ليبقى قريباً من الحدث.

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البلدية تنتشل مواطناً جرف سيارته السيل.. ومطالب بـ"مركز دفاع مدني"
سبق

ساهمت سرعة تدخل بلدية سبت الجارة في إنقاذ طالب جامعي، بعدما جرف سيل وادي الجارة شرق القنفذة سيارته الجيب أثناء محاولته عبور المزلقان بعد عودته من الكلية إلى منزله، حيث جرفت قوة السيل مركبته، وبقيت تعوم داخل مجرى الوادي لمسافة واحد كيلومتر تقريباً وسط المياه.

وتمكن شيول البلدية من سرعة التدخل وانتشاله قبل أن تتعرض سيارته للانقلاب داخل المياه، وكانت مراكز شرق محافظة القنفذة تعرضت من بعد ظهر اليوم الاثنين لأمطار غزيرة، سال على أثرها جميع الأودية والشعاب بمركز سبت الجارة وثلاثاء بني عيسى.

وتسبب جريان الأودية في قطع عدد من الطرق وتوقف الحركة المرورية بها لأكثر من ست ساعات بعدما طمرت مياه السيول المزلقانات التي تمر عبرها الطرق؛ ما اضطر شرطة سبت الجارة بقيادة مدير المخفر عبدالله علي العيسي وعدد من فرق الدفاع المدني لإيقاف الحركة المرورية بأكثر من ثلاث طرق، أهمها الطريق الرابط بين القنفذة وعسير حفاظاً على حياة المسافرين لحين تأمين تلك الطرق التي تعرض أحدها في وقت سابق للانهيار لأنه كان عبارة عن تحويلة مؤقتة لحين إكمال إنشاء كبري بالوادي.

وتعد الطرق التي تمر بمركز سبت الجارة من أخطر الطرق بمحافظة القنفذة لأنه يتخللها أكثر من 10مزلقانات سرعان ما تصبح خطراً يحدق بالمسافرين وقت هطول الأمطار، ما يجعل وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة من الضروريات لسرعة التدخل ومباشرة حوادث الغرق وتأمين وإقفال تلك الطرق وقت جريان الأودية، وإيجاد بشكل عاجل مركز موسمي ليبقى قريباً من الحدث.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
10:18 PM

البلدية تنتشل مواطناً جرف سيارته السيل.. ومطالب بـ"مركز دفاع مدني"

طرق سبت الجارة الأكثر خطورة لوجود عدد من المزلقانات تقطع الطرق

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حسن العيسي - القنفذة
9
19,129

ساهمت سرعة تدخل بلدية سبت الجارة في إنقاذ طالب جامعي، بعدما جرف سيل وادي الجارة شرق القنفذة سيارته الجيب أثناء محاولته عبور المزلقان بعد عودته من الكلية إلى منزله، حيث جرفت قوة السيل مركبته، وبقيت تعوم داخل مجرى الوادي لمسافة واحد كيلومتر تقريباً وسط المياه.

وتمكن شيول البلدية من سرعة التدخل وانتشاله قبل أن تتعرض سيارته للانقلاب داخل المياه، وكانت مراكز شرق محافظة القنفذة تعرضت من بعد ظهر اليوم الاثنين لأمطار غزيرة، سال على أثرها جميع الأودية والشعاب بمركز سبت الجارة وثلاثاء بني عيسى.

وتسبب جريان الأودية في قطع عدد من الطرق وتوقف الحركة المرورية بها لأكثر من ست ساعات بعدما طمرت مياه السيول المزلقانات التي تمر عبرها الطرق؛ ما اضطر شرطة سبت الجارة بقيادة مدير المخفر عبدالله علي العيسي وعدد من فرق الدفاع المدني لإيقاف الحركة المرورية بأكثر من ثلاث طرق، أهمها الطريق الرابط بين القنفذة وعسير حفاظاً على حياة المسافرين لحين تأمين تلك الطرق التي تعرض أحدها في وقت سابق للانهيار لأنه كان عبارة عن تحويلة مؤقتة لحين إكمال إنشاء كبري بالوادي.

وتعد الطرق التي تمر بمركز سبت الجارة من أخطر الطرق بمحافظة القنفذة لأنه يتخللها أكثر من 10مزلقانات سرعان ما تصبح خطراً يحدق بالمسافرين وقت هطول الأمطار، ما يجعل وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة من الضروريات لسرعة التدخل ومباشرة حوادث الغرق وتأمين وإقفال تلك الطرق وقت جريان الأودية، وإيجاد بشكل عاجل مركز موسمي ليبقى قريباً من الحدث.

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