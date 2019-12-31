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"حقوق الإنسان": هذه مؤشرات للاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص

"الهيئة": في مقدمتها "مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل"

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، أن مؤشرات الاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص تتضمن مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل، إضافة إلى عدم معرفة اللغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس.

وأشارت "الهيئة" في تغريدة توعوية نشرتها اليوم عبر "تويتر"، إلى أن المؤشرات تشمل كذلك وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر، أو لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، أو لا تحوز مبالغ نقدية خاصة بها.

هيئة حقوق الإنسان جرائم الاتجار بالأشخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان": هذه مؤشرات للاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص
سبق

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، أن مؤشرات الاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص تتضمن مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل، إضافة إلى عدم معرفة اللغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس.

وأشارت "الهيئة" في تغريدة توعوية نشرتها اليوم عبر "تويتر"، إلى أن المؤشرات تشمل كذلك وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر، أو لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، أو لا تحوز مبالغ نقدية خاصة بها.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:48 PM

"حقوق الإنسان": هذه مؤشرات للاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص

"الهيئة": في مقدمتها "مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,296

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، أن مؤشرات الاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص تتضمن مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل، إضافة إلى عدم معرفة اللغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس.

وأشارت "الهيئة" في تغريدة توعوية نشرتها اليوم عبر "تويتر"، إلى أن المؤشرات تشمل كذلك وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر، أو لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، أو لا تحوز مبالغ نقدية خاصة بها.

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